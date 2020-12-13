Война в Нагорном Карабахе и футурология военного дела

«Осенняя война» 2020 года в Нагорном Карабахе показала верность ряда моих прогнозов по поводу направления эволюции военного дела .

Подтверждается мысль о том, что, при переходе к неофеодализму, военное дело претерпит коренные изменения. Из него исчезнет всё слишком дорогое и громоздкое. И получит развитие дешевое и эффективное. Не будет танковых, авиационных и военно-морских армад, стратегическое ядерное оружие станет более компактным и избирательным. Всё что останется, скоро порежут на вторсырьё. За исключением необходимого минимума, который сумеют обслуживать и использовать.

В данном случае особенно показательно стремление обеими сторонами воздерживаться от применения боевой пилотируемой авиации. Вероятно, по причине её чрезмерной уязвимости вкупе с дороговизной.

Получат широкое распространение технологии обучения, подготовки и использования спецназа, возможности которого будут всячески расширять.

Получит распространение и партизан-ополченец «югославского» типа. Вновь будут в цене физическая смелость, мужество, сила, ловкость, готовность к самопожертвованию. Это особенно касается раннего этапа становления неофеодализма.

Если бы не усилия таких ополченцев, итоги войны для армянской стороны могли оказаться гораздо более плачевными …

Одновременно ряд сложных и опасных специальностей, вроде лётчиков и подводников, будут замещаться гораздо более простыми и дешевыми связками «роботы – оператор». Атака происходит с помощью максимально мобильных, по большей части беспилотных артиллерийских, ракетных и торпедных систем, платформ оснащённых пулемётами и гранатомётами. Для всех этих систем очень важна маскировка, скорость передвижения, маневренность, максимальная проходимость, скорострельность, плотность и кучность огня.

Успешное применение азербайджанской стороной ударных беспилотников и «дронов-камикадзе» широко известно. Противостояние сделало более выпуклыми и слабые стороны подобного оружия и предстоит новый виток его совершенствования.

Оборонительный комплекс, состоящий из боевых и разведывательных беспилотников, систем слежения, может позволить сравнительно быстро и взять под контроль некую территорию, представляющую значительную важность. Можно будет не использовать много живой силы, не прибегать к сплошному минированию. Основой оборонительного комплекса является небольшой, хорошо защищённый и замаскированный периметр, где находится командный пункт, куда поступает и обрабатывается информация от беспилотников - разведчиков и систем слежения, откуда осуществляется управление различными боевыми и разведывательными системами. Периметр оснащён различными системами радиоэлектронного слежения, он прикрыт устройствами перехвата вражеской техники и выпущенных зарядов, радиоэлектронного подавления.

Оборонительный комплекс включает в себя достаточно далеко вынесенные воздушные, наземные и подводные системы скрытого наблюдения, передвижные и стационарные.

Во главе оборонительного комплекса стоит общее командование с мощных вычислительным центром, которому подчиняется центр обработки разведывательной информации о внешнем мире и центр контроля за работой технических систем и устройств.

Отсутствие подобной системы обороны Нагорного Карабаха существенно снизили эффективность действий армянской стороны. Например, недостаточное развитие комплекса радиолокационного слежения затрудняло эффективное применение той же авиации, причём обеими сторонами конфликта.

Вероятно, что даже не самые большие и не самые богатые страны, с одной стороны, будут стремиться обзавестись боевой и разведывательной робототехникой и системами радиоэлектронной борьбы в гораздо большем количестве, чем сейчас. Тем более, что такая техника позволяет экономить на дорогих боевых самолётах и кораблях, подготовке экипажей для них.

Особо стоит вопрос подготовки высокомотивированной пехоты.