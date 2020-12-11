28% россиян готовы стать трудовыми мигрантами

Свыше 28% россиян готовы уехать из своего города ради работы, свидетельствуют результаты социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян":
87% живущих в малых городах не считают свой город местом, где можно получить хорошее образование. Так же думают 67% жителей средних городов и 41% - крупных нестоличных.
"Найти хорошую работу в крупных нестоличных городах считает возможным лишь 39% опрошенных жителей, меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сёл. При этом число нежелающих менять место жительства в 2020 году резко сократилось до 21% против 43% в 2016 году".
Москва на этом фоне оказывается наиболее привлекательной: 60% жителей Москвы считают, что в столице найти хорошую работу проще, чем в других городах РФ, того же мнения придерживаются 33% опрошенных в целом по России. 71% респондентов выделяют возможность получить в столице хорошее образование.
На протяжении всех лет мониторинга главная мотивация переезда из постоянного места жительства связана с поиском хорошей работы.
В то же время заметно увеличилась доля россиян, готовых пройти переобучение ради сохранения работы: