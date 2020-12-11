 

28% россиян готовы стать трудовыми мигрантами

 

Свыше 28% россиян готовы уехать из своего города ради работы, свидетельствуют результаты социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян":

"В 2020 году территориальная мобильность в целом по стране выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом: искать работу в другом населенном пункте намерены 28% против 18%. Малый город потерял все преимущества перед селом: ни по одному параметру качества жизни, даже по возможности получить образование, он не выделяется в глазах его жителей в лучшую сторону".


87% живущих в малых городах не считают свой город местом, где можно получить хорошее образование. Так же думают 67% жителей средних городов и 41% - крупных нестоличных.


"Найти хорошую работу в крупных нестоличных городах считает возможным лишь 39% опрошенных жителей, меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сёл. При этом число нежелающих менять место жительства в 2020 году резко сократилось до 21% против 43% в 2016 году".


Москва на этом фоне оказывается наиболее привлекательной: 60% жителей Москвы считают, что в столице найти хорошую работу проще, чем в других городах РФ, того же мнения придерживаются 33% опрошенных в целом по России. 71% респондентов выделяют возможность получить в столице хорошее образование. 

 

На протяжении всех лет мониторинга главная мотивация переезда из постоянного места жительства связана с поиском хорошей работы. 


В то же время заметно увеличилась доля россиян, готовых пройти переобучение ради сохранения работы:

 

"В этом году можно констатировать, что по крайней мере со стороны готовности людей обучаться ситуация выглядит совершенно по-другому. Абсолютное большинство россиян готово к переобучению на рабочем месте: в 2020 году 84% россиян против 70% в 2016 году готовы учиться чтобы продолжать работать".

 

 


 

 


 


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