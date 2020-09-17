Россия -- в десятке стран мира с лучшими показателями здоровья и образования, по мнению Всемирного банка

Всемирный банк, на основании Индекса человеческого капитала, отнёс Россию к странам с самыми лучшими показателями (первая десятка из 174 стран).

"Улучшение в Российской Федерации главным образом касается показателей состояния здоровья, что выражается в более высокой доле детей, которые доживут до пятилетнего возраста, и лиц в возрасте 15 лет, которые доживут до 60 лет", - пояснили в банке.

Также РФ демонстрирует "прирост ожидаемой продолжительности обучения", что, предположительно, связано с лучшими показателями зачисления в учебные заведения.

Отмечается, что РФ оказалась в первой десятке, поскольку улучшила свои результаты по сравнению с прошлым десятилетием, однако "сохраняются многие нерешённые проблемы".