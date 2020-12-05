Голикова признала, что держать пожилых людей взаперти -- "не самый успешный вариант защиты"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, признала
, что запирать пожилых людей по домам -- это "не самый успешный вариант защиты". Тем не менее она настаивает на том, что это делалось с лучшими намерениями -- "не потому, что хотели как-то ограничить в общении, а для того, чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье, потому что каждый из них подвержен в силу возраста какому-то хроническому заболеванию, а как известно, эта болезнь больше всего поражает тех, кто подвержен хроническим заболеваниям".
В России подобные новости имеют пока мало распространения, а вот в Британии регулярно выходят статьи о том, как именно сказывается заточение на здоровье пожилых людей. В частности, обитатели домов престарелых много месяцев не видят своих близких, что весьма негативно сказывается
на их настроении, в ряде случаев ведёт к усугублению состояния и даже ускоряет смерть
.
Другое негативное последствие изоляции, в особенности, пожилых людей -- это малоподвижность. Она касается как обитателей домов престарелых
, так и тех, кто изолирован у себя в квартире. Грозное следствие малоподвижности -- усугубление болезней системы кровообращения и рост смертности
от таких болезней.