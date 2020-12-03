 

Россотрудничество объявило конкурс на лучшее название

 

Россотрудничество объявило конкурс на новое благозвучное и легко запоминающееся название для агентства. Заявки принимаются до 3 января, 20 января будет объявлен список из десяти лучших названий, затем состоится народное голосование, а 1 февраля Общественный совет Россотрудничества подведёт итоги.


Название "Россотрудничество" будет по-прежнему использоваться в официальных документах, но нужно второе название, которое легко произносится, в том числе для иностранцев. 


Новое название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень -рос-, -рус- или -rus- и хорошо восприниматься людьми, владеющими основными языками ООН. Оно должно отражать цель организации: международное гуманитарное сотрудничество. Один участник конкурса может предложить не более трёх идей.


Победитель получит возможность посетить один из российских центров науки и культуры за рубежом и ознакомиться с его деятельностью. Если же конкурс выиграет иностранец, для него организуют туристическую поездку по России. 

 


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APN.ru