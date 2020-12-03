Медведев: рост миграции мешает полноценному соцобеспечению россиян

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил негативное влияние миграции на социальное обеспечение россиян:

"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям".

Это приводит к необходимости "дополнительной поддержки систем социального обеспечения в регионах с большим количеством мигрантов" -- то есть фактически к выделению дополнительных средств из бюджета РФ.





Напомним, что совсем недавно, в октябре, Госдума РФ ратифицировала соглашение, по которому Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Иные страны ЕАЭС тоже обязуются по этому соглашению выплачивать пенсии российским трудовым мигрантам, но для них это гораздо менее обременительно в силу несравненно меньшего числа трудовых мигрантов из России.

Кроме того, Медведев потребовал наладить в России "прогнозирование конфликтов между местными жителями и мигрантами", поскольку зачастую это "видно невооружённым глазом". Кроме того, по его словам, "в среде национальных диаспор, в землячествах пытаются промышлять и, надо сказать, небезуспешно, представители этнических преступных группировок, а также эмиссары международных террористических организаций".