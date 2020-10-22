РФ будет платить пенсии мигрантам из ЕАЭС

Госдума ратифицировала соглашение, по которому РФ будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за наработанный в нашей стране стаж. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

Доцент кафедры конституционного и международного права Санкт-Петербургского университета МВД Сергей Андрейцо считает , что решение понятно в том смысле, что " граждане соответствующих государств находятся в привилегированном положении", однако оно " ляжет дополнительным бременем" на бюджет РФ.

Андрейцо полагает, что речь идёт, скорее, об игре в одни ворота, так как иностранных граждан других стран-участниц, работающих в России, намного больше, чем россиян, работающих в других государствах ЕАЭС.



