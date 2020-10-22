 

РФ будет платить пенсии мигрантам из ЕАЭС

Госдума ратифицировала соглашение, по которому РФ будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за наработанный в нашей стране стаж. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.
 
Доцент кафедры конституционного и международного права Санкт-Петербургского университета МВД Сергей Андрейцо считает, что решение понятно в том смысле, что "граждане соответствующих государств находятся в привилегированном положении", однако оно "ляжет дополнительным бременем" на бюджет РФ.
 
Андрейцо полагает, что речь идёт, скорее, об игре в одни ворота, так как иностранных граждан других стран-участниц, работающих в России, намного больше, чем россиян, работающих в других государствах ЕАЭС.

 


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