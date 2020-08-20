 

В Подмосковье отменяют "режим самоизоляции" для тех, кому за 65

С 26 марта в Подмосковье действовал "режим самоизоляции" для людей старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний (сахарный диабет, астма, ХОБЛ, хронические болезни почек 3-5 стадии, злокачественные новообразования, лейкозы). 
 
Если предположить, что все эти люди действительно соблюдали самоизоляцию (изоляцию) -- именно так она значится в официальных документах -- то к нынешнему времени они просидели бы взаперти почти пять месяцев. 
 
Так или иначе, с 24 августа "режим самоизоляции" для этих категорий граждан отменяется, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.  
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