22% озимых в России в плохом состоянии. Это скажется на урожае зерновых будущего года

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Росгидромета, плохое состояние озимых зафиксировано на площади в 4,28 млн га, причём на 2,42 млн га озимые вообще не взошли. Это своеобразный скверный рекорд с начала двухтысячных, когда начали публиковаться данные о состоянии озимых. Лишь 51% посевов находятся в хорошем состоянии, что тоже недостаточно. И если в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах "плохие" озимые ещё могут взойти, то в Поволжье и в Черноземье этого уже не случится, поля будут перезасевать, и скорее подсолнечником и соей, чем пшеницей. Таким образом, вероятен рост цен на зерно.