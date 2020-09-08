В России ожидается неурожай подсолнечника

По прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор подсолнечника в РФ в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. Предстоит рост цен на соответствующие продукты -- предположительно, не менее чем на 20%.

Причина неурожая -- неблагоприятные погодные условия: засушливая весна, сухое лето. По оценке "СовЭкона", состояние посевов подсолнечника на Юге России самое плохое за последние десять лет.













