 

В России ожидается неурожай подсолнечника

По прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор подсолнечника в РФ в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. Предстоит рост цен на соответствующие продукты -- предположительно, не менее чем на 20%.
 
Причина неурожая -- неблагоприятные погодные условия: засушливая весна, сухое лето. По оценке "СовЭкона", состояние посевов подсолнечника на Юге России самое плохое за последние десять лет. 
 

 

 

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APN.ru