 

Сумма среднего чека в российских магазинах сократилась за два года до минимума

По данным холдинга «Ромир» в июле 2018 года снижение было зафиксировано в семи из восьми федеральных округов России. Сумма среднего чека продолжает снижаться четвертый месяц подряд.

 

В июле 2018 года сумма среднего чека опустилась до 496 руб., что стало минимальным значением с марта 2016 года, то есть более чем за два года.

 

Сумма среднего чека сокращается четвертый месяц подряд и по сравнению с июнем текущего года она снизилась сразу на 3,3% (было 513 руб.).

 

Рост суммы среднего чека в июле был зафиксирован только на Северном Кавказе, где за одну покупку в магазине местные жители стали тратить сразу на 92 руб., или на 15%, больше. Зато в Южном федеральном округе сумма чека сократилась сразу на 7,6%. В остальных федеральных округах падение оказалось менее выраженным — от 7,5% в Дальневосточном до 0,3% в Центральном.

 

В Москве сумма среднего чека снизилась на 1,2%, за один поход в магазин москвичи оставляют там в среднем 677 руб. В Санкт-Петербурге сумма среднего чека упала сразу на 7%, до 636 руб.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Росстат: реальные доходы россиян за месяц сократились на 4,7%
» По данным ООН, в июле в зоне конфликта на Украине продолжило расти число потерь среди мирного населения
» Депутатов могут лишить «золотых парашютов»
» Продолжение судебного процесса по делу гражданского активиста и политика Даниила Константинова
» Власти Москвы преувеличили сумму ущерба от вытоптанной на Чистых прудах травы
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Что ФНС не делает

Что ФНС не делает

Человеческое лицо для гуманитарных бомбардировок

Человеческое лицо для гуманитарных бомбардировок

Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

  • 4 013
Пенсии, иллюзии и мифы

Пенсии, иллюзии и мифы

Левый русский

Левый русский

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сочинский судья Дмитрий Новиков бросает вызов коррупции в системе правосудия Кубани

МВД будет выплачивать информаторам до 10 млн рублей

  • 13:24
  • 244
Что ФНС не делает

Что ФНС не делает

Кремль проанализировал последствия предстоящих санкций США

  • 20:18
  • 251

Замгендиректора РКК «Энергия» арестован по делу о мошенничестве

  • 18:17
  • 228

Минэкономики предлагает потратить 6,8 трлн рублей на инфраструктуру

  • 16:10
  • 219
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru