Сумма среднего чека в российских магазинах сократилась за два года до минимума

По данным холдинга «Ромир» в июле 2018 года снижение было зафиксировано в семи из восьми федеральных округов России. Сумма среднего чека продолжает снижаться четвертый месяц подряд.

В июле 2018 года сумма среднего чека опустилась до 496 руб., что стало минимальным значением с марта 2016 года, то есть более чем за два года.

Сумма среднего чека сокращается четвертый месяц подряд и по сравнению с июнем текущего года она снизилась сразу на 3,3% (было 513 руб.).

Рост суммы среднего чека в июле был зафиксирован только на Северном Кавказе, где за одну покупку в магазине местные жители стали тратить сразу на 92 руб., или на 15%, больше. Зато в Южном федеральном округе сумма чека сократилась сразу на 7,6%. В остальных федеральных округах падение оказалось менее выраженным — от 7,5% в Дальневосточном до 0,3% в Центральном.

В Москве сумма среднего чека снизилась на 1,2%, за один поход в магазин москвичи оставляют там в среднем 677 руб. В Санкт-Петербурге сумма среднего чека упала сразу на 7%, до 636 руб.



