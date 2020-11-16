 

Московским учителям увеличат зарплату до 117 тысяч рублей, предусмотрены надбавки за "электронную школу"

 

По сообщению главы департамента образования столицы Александра Молоткова, к концу 2020 года средняя зарплата московских учителей превысит 117 тыс. рублей, при этом среднемесячная заработная плата "специалистов, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс", составит 98,3 тыс. рублей.

 

9,7 млрд рублей предусмотрено в городской казне на надбавки педагогам за активное участие в развитии МЭШ (Московской электронной школы). В этом году её получают 56,5 тыс. учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тыс. человек.


В пресс-службе департамента образования столицы уточнили, что в 2021 году 8,3 млрд рублей из бюджета столицы выделят на выплату городского вознаграждения классным руководителям, ещё 3,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета на выплаты учителям за выполнение функций классного руководства в дополнение к городскому поощрению.

 

Вырастет и минимальная московская пенсия -- она составит 20220 рублей, причём "по сути доход московского пенсионера включает всякого рода льготы: бесплатный проезд на транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг, лекарственного обеспечения и так далее".

 



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