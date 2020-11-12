 

Налоговые каникулы для самых пострадавших продлены до конца года

 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца года налоговых каникул для малых и средних предпринимателей, индивидуальных предпринимателей из ряда отраслей, наиболее пострадавших и пока не сумевших восстановиться из-за "сложной ситуации".

"Речь идёт о тех, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок".

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