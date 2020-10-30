 

Тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией снизят с 30 до 1,5 центов за минуту

 

Российские мобильные операторы в тестовом режиме многократно снизят с 1 ноября цены на связь в роуминге с Белоруссией. С Нового года эти роуминговые тарифы планируется сделать постоянными.

 

Как сообщили в "Мегафоне", с 1 ноября входящие звонки будет стоить 3,5 руб. за минуту, исходящий звонок в Россию - 5 руб. за минуту, причем раньше входящие и исходящие стоили 99 руб. за минуту. Стоимость SMS в Россию вместо 29 руб. составит 3,5 руб.

 

У "Билайна" стоимость интернета по умолчанию составит 350 рублей в день за 1 ГБайт на максимальной скорости. Исходящие звонки в Россию и на номера Белоруссии - 5 руб. за минуту, входящие - 2,5 руб. за минуту, а стоимость SMS на мобильные номера абонентов обеих стран - также 2,5 руб.

Исходящие звонки МТС на номера России и Белоруссии также составит 5 руб. за минуту, говорится на сайте оператора. Входящие звонки будут стоить 2 руб. за минуту, SMS - 2 руб. Тариф на интернет составит 5 руб. за 1 МБ.

У Tele2 стоимость 1 МБ интернет-трафика составит теперь 3,5 руб. вместо 25 руб., стоимость входящих и исходящих - 3,5 руб. за минуту вместо действовавших ранее 15 руб., указывается на сайте оператора. SMS на номер абонента РФ обойдется абоненту в 1,95 руб. вместо 6 руб.

 


 

 


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