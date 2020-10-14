Топ-менеджерам "Старбакса" будут платить за этническое многообразие

Американская корпорация "Старбакс", владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, будет устанавливать топ-менеджерам зарплаты в зависимости от роста доли этнических меньшинств в штате. К 2025 году доля этнических меньшинств на корпоративном уровне должна быть не ниже 30%, среди занимающихся розничными продажами и производством сотрудников -- не менее 40%.

Помимо этого, топ-менеджеров компании обязали проходить антидискриминационные обучающие курсы.

В 2018 году арест двух чернокожих мужчин в одной из кофеен "Старбакс" Филадельфии спровоцировал протесты. Компания тогда на один день закрыла все свои кофейни в США для проведения антидискриминационного тренинга.

В июне нынешнего года компания раздала сотрудникам футболки со слоганом Black Lives Matter, хотя изначально выступала против его демонстрации на рабочем месте.



