В Британии представителей расовых меньшинств на экранах слишком много, но всё ещё недостаточно

За прошедший год представители расовых и этнических меньшинств получили 22% экранного времени Великобритании, при том что они составляют 12,8% населения Великобритании.

Однако это количество экранного времени всё ещё можно рассматривать как недостаточное , потому что в Лондоне меньшинства составляют 40,2% населения, а ведь большинство телепрограмм и ТВ-шоу снимаются в Лондоне.

Другая несправедливость: недопредставленными получаются азиаты: среди общего количества проживающих в Британии расовых меньшинств их больше половины, а на экранах -- всего 30%.



