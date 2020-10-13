В Британии представителей расовых меньшинств на экранах слишком много, но всё ещё недостаточно
- 13.10.2020, 20:38,
- Новости
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За прошедший год представители расовых и этнических меньшинств получили 22% экранного времени Великобритании, при том что они составляют 12,8% населения Великобритании.
Другая несправедливость: недопредставленными получаются азиаты: среди общего количества проживающих в Британии расовых меньшинств их больше половины, а на экранах -- всего 30%.