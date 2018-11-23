Кто одержал победу

Давно ожидавшимся результатом закончилось дело об отмене строительства в Кунцево, дошедшее до Верховного суда.

Напомним основной сюжет этой мелодрамы. Район застроен ветхим, двух-трёхэтажными кирпичными домами, большую часть которых уже невозможно качественно отремонтировать. Несмотря на массовую поддержку реконструкции района местными жителями, кучка активистов решила то ли попиариться на этой теме, то ли зайти на ней в «большую политику» и устроила вокруг него хоровод сопротивления.

Акции протеста собрали широкую аудиторию… среди постоянных протестантов против любого строительства, перебирающихся с митинга на митинг, из района в район.

Местные жители проводили митинги в поддержку строительства.

Тем временем, те из активистов, кто имел какое-то отношение к району пошли по судебным инстанциям… и проиграли.

Мы не будем задавать вопрос о том, кто компенсирует убытки компании ПИК, останавливавшей строительство на период судебного разбирательства. В конце концов, предпринимательские риски — это понятная для бизнеса проблема, он умеет с ней работать.

Но намного интереснее вопрос о том, кто объяснит жителям, которые должны переехать в первый из вновь строящихся домов, возможную задержку с предоставлением нового реконструированного жилья . В течении которой, может статься, они будут сидеть лишние месяцы в домах с проржавленными трубами водопровода, ветхой электропроводкой и нерешаемыми проблемами с гидроизоляцией стен.





Может быть те самые активисты?

Очень вряд ли.

Так чья же победа произошла в Верховном Суде сегодня? Злого застройщика ПИК, желающего злодейски и зловеще построить людям новый дом или, быть может жильцов, который в этот дом въедут?

Мы не знаем точно, чья. Но уж точно — не тех политических авантюристов, которые подвёрстывают свою политическую карьеру к тому, чтобы создавать обычным гражданам проблемы с получением нового жилья.