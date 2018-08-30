Глава Пенсионного фонда РФ владеет имуществом на миллиард рублей

Материал, посвященный чиновнику, опубликован на сайте оппозиционера. ФБК Алексея Навального обнаружил у семьи директора Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова имущество , которое оценивается почти на миллиард рублей.





Как утверждают журналисты ФБК, семья главы ПФР владеет элитной квартирой на Патриарших прудах в Москве стоимостью около 500 млн рублей, двумя автомобилями стоимостью 12 млн рублей, а также двумя аппартаментами рядом с Садовым кольцом в Москве. Более того, теще Дроздова принадлежит дом на Рублевке площадью 600 кв.м., расположенный не где-нибудь, а рядом с особняком миллиардера Бориса Ротенберга.





Известно, что Антон Дроздов с 1986 года является госслужащим, а его официальные доходы не позволили бы купить эту недвижимость, коммерческая стоимость которой оценена специалистами в 970 млн рублей. «Официальная зарплата Дроздова — чуть больше 300 тысяч рублей в месяц, около 4-х миллионов рублей в год. Суммарный доход его семьи за последние 9 лет — 79 миллионов рублей — в десять раз меньше стоимости их недвижимости», — утверждается в материале ФБК.





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