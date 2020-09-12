Про "ученых", которые "разоблачили" российскую вакцину от короновируса
- 12.09.2020, 13:55,
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- Федор Зуев
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Предуведомление.
АПН не является специализированным научным или медицинским изданием
Мы не делаем никаких утверждений о возможной (не)безопасности и (не)эффективности российской вакцины Sputnik V, предназначенной для борьбы с COVID-19, поскольку не компетентны в сфере медицины.
Однако, мы вполне компетентны в методах коммуникации и намерены обратить внимание на метод критики и на ее авторов.
Также, для нас кажется важным обратить внимание читателей на крайне низкое качество такого источника как Habr по любым вопросам, имеющим общественно-политическое измерение и на сомнительный уровень критичности его аудитории к любого сорта агитационной продукции. Конкретный практический пример показал, что эти люди, часть из которых, отметим, разрабатывает компоненты критических для России объектов инфраструктуры и технологии, развели бурную "дискуссию в комментах", но, практически, не озаботились элементарным фактчекингом относительно происхождения критики, компетентности и деловых интересов её авторов.
Про "ученых", которые "разоблачили" российскую вакцину от короновируса
. Информация к размышлению.
- Вообще говоря, я считаю что публикация результатов работ по госзаказу, тем более столь социально значимому, в иностранном периодическом издании - плохой тон и довольно таки позорно для государства уже само по себе. Отчет должнен был опубликовать заказчик (Минобороны), причем не в формате журнальной статьи, а полностью (это, по идее, книга страниц на 500). Но поскольку в минобрнауки тон у нас задает жулье вроде Гельфанда, которое внушает чиновникам, что публикация в Настоящем Западном Научном Журнале - это лучшее что вообще может случиться с человеком в этой жизни, с этим видимо уже ничего не поделать.
- Нет, Lancet уже довольно давно не является журналом с недосягаемо высоким научным статусом. Ну то есть это известный бренд среди околонаучного чиновничества, но у ученых (статистиков, за медиков не скажу) в последние годы Lancet имеет репутацию издания, готового за сходную цену разместить любую джинсу. Цену, оговорюсь, масштаба государств и транснациональных корпораций, индивидуальному профессору, желающему улучшить свое резюме тут ловить нечего, - все-таки бренд, да. См. на эту тему например у Эндрю Гельмана.
- Совершенно не удивлюсь, если окажется что и публикация статьи про российскую вакцину была должным образом проплачена.
- Насколько я понял (оговорюсь, в значительной части из чужих обьяснений) "Открытое письмо ученых" по поводу якобы ненормальных совпадений в статье про российскую вакцину - это не столько про какие-то действительные обвинения или подозрения в недобросовестности, сколько про демонстративное оскорбление.
- Эти точки, про "подозрительную похожесть" которых пишут авторы письма -они и должны быть одинаковыми,это часть процедуры и именно то что требуется продемонстрировать. Заявления о "подозрительности" следует читать как "нам наплевать на все что вы пишете, мы будем травить вас все равно, потому что можем".
- Фактический автор письма Энрико Буччи(Enrico Bucci) не специалист по коронавирусу, не микробиолог, вообще не ученый в нормальном смысле слова. Он президент компании Resis SRL, предоставляющей научным учреждениям услуги по проверке "research integrity" статей перед публикацией, этакий продвинутый "Turnitin" c дополнительными функциями, вот в частности проверяет не только тексты, но и таблицы и иллюстрации, в том числе в пределах одной статьи.
- В ходе оказания этих услуг он номинально зачислен в штат кучи различных научных учреждений самого различного профиля. Если вы прсмотрите его профиль в гугль-школяре, то увидите там кучу публикаций на множество самых разных, никак не связанных между собой тем, обычно одним из последних в длинной цепочке авторов. В последнее время он любит представляться как "адьюнкт-профессор университета Темпла в Филадельфии" но это точно такая же формальность как и все остальные его титулы.
- Сколько в этом бизнесе добросовестной работы с документами, а сколько шантажа - бог весть. Во всяком случае преценденты схемы "Буччи обвиняет научраба в недобросовестности - начальство научраба нанимает Resis для проверки публикаций" в прессе упоминаются. Вот, например.
- Нет, вопреки тому что он сам рассказывает, Буччи не имеет никакого отношения к известному скандалу с разоблачением фальшивой публикации о якобы вреде хлорохина при лечении коронавируса. Шум по поводу подлога поднимали James Watson, Peter Ellis, Andrew Gelman, другие статистики и медики. Ни на корпоративном сайте Resis, ни в личном блоге Буччи нет никакого упоминания об зтой истории в тот момент, когда эта истории была еще идущим конфликтом а не историей.
- По крайне мере часть остальных подписантов письма (кого я проверил) - это администраторы научных учреждений, которым фирма Resis оказывает свои услуги.