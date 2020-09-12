Про "ученых", которые "разоблачили" российскую вакцину от короновируса

Предуведомление.

АПН не является специализированным научным или медицинским изданием

Мы не делаем никаких утверждений о возможной (не)безопасности и (не)эффективности российской вакцины Sputnik V, предназначенной для борьбы с COVID-19, поскольку не компетентны в сфере медицины.



Однако, мы вполне компетентны в методах коммуникации и намерены обратить внимание на метод критики и на ее авторов.

Также, для нас кажется важным обратить внимание читателей на крайне низкое качество такого источника как Habr по любым вопросам, имеющим общественно-политическое измерение и на сомнительный уровень критичности его аудитории к любого сорта агитационной продукции. Конкретный практический пример показал, что эти люди, часть из которых, отметим, разрабатывает компоненты критических для России объектов инфраструктуры и технологии, развели бурную "дискуссию в комментах", но, практически, не озаботились элементарным фактчекингом относительно происхождения критики, компетентности и деловых интересов её авторов.