"Новое переселение народов". Зачем России вступать в МОМ?

Россия является передовым с точки зрения миграционной открытости государством. О своём желании проводить замещающую национальную политику говорят официальные лица страны, включая президента. Год за годом Россия прилагает всё больше сил для замещения русского населения России выходцами из стран Азии и Закавказья. Ежегодно около 20 млн. мигрантов прибывают в страну, несколько миллионов остаются, и около 500 тысяч каждый год получают российские паспорта. Анализируем текущее состояние и последствия миграционного давления, а также готовящееся вступление России с международную организацию миграции (МОМ) при ООН…



В 2019 году в Россию приехало 19 млн. человек. Значительная часть из них — мигранты из стран Закавказья, Средней Азии и Китая. В Россию въехал 1 млн киргизов, почти 3 млн. таджиков, почти 5 млн. узбеков. Около 1,5 млн. человек въехало из Армении и Азербайджана. В сумме это до половины всего миграционного потока в Россию за год. Также Россию посетило 2,5 млн. китайцев. На Украину, Белоруссию и Молдавию в сумме пришлось 2,7 млн. визитов с постановкой на миграционный учёт.



На учёт было поставлено 19,5 млн. человек, а снято 16,5. Более 3 млн. осталось в стране.

Год от года миграция в Россию бьёт всё новые и новые рекорды. В 2010 году показатели миграционного оборота не превышали 10 млн. человек, а в 2015-м доходили до 12-15 млн. Также за 2019 год около 500 тысяч человек получили российское гражданство и ещё столько же – различные виды на жительство. В таких объёмах российское гражданство раздаётся далеко не в первый год.



При этом из стран с визовым режимом в Россию приехало не более 350 тысяч человек. Россия уже давно открыла двери плохо контролируемой миграции с Востока, при этом миграция из развитых стран по-прежнему осложнена различными препонами.

Более 5 млн. человек, въехавших в Россию, указали в качестве цели въезда работу. При этом в России фиксируется устойчивая безработица на уровне 4,7% -- 3,5 млн человек (расчёт делает Росстат на базе специального анкетирования по методике МОТ), это официальная безработица среди тех, кто стоит на соответствующем учёте. Размер скрытой безработицы заметно выше. По разным оценкам, она колеблется в пределах 25% от экономически активного населения и составляет около 20 млн. человек. В 2020 году после эпидемии коронавируса безработица, по заявлению Татьяны Голиковой, выросла вдвое. Даже по официальным оценкам, число безработных составляет не менее 7 млн. человек.

Иначе говоря, ситуация с безработицей в России, особенно с учётом пандемии, сложная.





"И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю ещё раз: Ростов – это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", - президент Путин во время рабочей встречи с губернатором Ростовской области Владимиром Голубевым.





Но Владимир Путин часто делает парадоксальные заявления относительно безработицы и работы иностранных граждан. За месяц до заявления по безработице тот же Владимир Путин сразу после принятия поправок в Конституцию России заявил:

"Россия нуждается в притоке новых граждан (....), в привлечении людей из-за границы. (...) Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики нам уже не хватает – а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьёзных проблем", - президент Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.





Он подчеркнул, что это является государственной политикой: Россия заинтересована в притоке мигрантов.

Одновременно с этим наиболее сильным и стабильным общественным запросом среди подавляющего большинства граждан РФ является ограничение или полный запрет миграции и введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. Больше половины граждан России выступают за закрытие границ для неквалифицированных рабочих из зарубежных стран. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные в феврале 2020 года. Так, 52% респондентов согласились с тем, что в Россию для устройства на работу нужно пускать только высококвалифицированных специалистов. Подобная тенденция наблюдается многие годы, но никогда раньше миграция не становилось столь острой общественной проблемой. Неудивительно: на глазах всего одного поколения российские города начали стремительно обрастать кавказскими и азиатскими анклами, резко меняется религиозный и этно-культурный состав страны, а этническая коммерция и преступность срастается с государственными и силовыми органами.

Но президент, даже на фоне 7 млн. человек безработных, не считает необходимым менять политику максимальной открытости для азиатской миграции. В рамках различных межгосударственных соглашений Россия предоставляет упрощённое получение гражданства для большинства азиатских и закавказских стран СНГ. Право на ускоренное получение гражданства имеют жители Киргизии, Таджикистана. В рамках ТС и других международных организаций Россия открыла свой рынок труда для Азербайджана, Армении, Узбекистана и многих других стран.





О проблемах, которые порождает такое положение вещей, сказано уже очень много, перечислим их ещё раз:

- рост количества преступлений в большинстве областей уголовного права, включая экстремизм и терроризм;

- падение санитарно-эпидемиологической безопасности граждан России;

- размывание и замена коренного православного населения пришлым мусульманским, с постепенным изменением культурного и цивилизационного облика России;

- деформация рынка труда, при которой гражданину России приходится конкурировать с организованными группами гастарбайтеров, готовых трудиться на менее выгодных условиях, без оформления и уплаты налогов, без базового бытового комфорта;

- общее снижение качества продукции и услуг, производимых в России, и снижение культуры труда и квалификации работников в разных отраслях хозяйства;

- постоянное нахождение на территории России 12-15 млн. молодых мужчин, плохо знакомых с правовым полем, культурой и языком России;

- ежегодный отток заработанных в России средств за рубеж, исчисляющийся миллиардами долларов;

- уход коммерсантов от налогов, сборов и соблюдения трудового законодательства по причине найма иностранной рабочей силы;

- формирование по всей стране этнических анклавов, не контролируемых силовыми структурами;

- монополизация этническими организациями целых секторов экономики.



Миграция порождает огромную массу социальных и экономических проблем и может иметь долгосрочные социальные, экономические и политические последствия для России, включая вопросы существования российской государственности.

Одновременно с этим сами граждане России не получают от сложившейся системы миграционных и трудовых отношений никаких преимуществ ни в социальном, ни в экономическом плане. Являясь, по сути, безгласными заложниками сложившегося положения вещей.

На этом фоне логичным с точки зрения власти, но абсолютно аномальным с точки зрения общества является вступление России в недавно ставшую частью структуры ООН Международную организацию миграции.





МОМ — структура в составе ООН, преобразованная из независимой европейской организации в 2018 году. Среди 173 членов МОМ большинство развитых и развивающихся стран. От Ботсваны и Пакистана до США и Германии.

Задача МОМ – всецело поддерживать миграцию из развивающихся стран в развитые, способствовать адаптации и натурализации мигрантов. Ознакомиться с уставными документами МОМ можно на официальном сайте организации http://moscow.iom.int Приведём выдержки:

В своей деятельности МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу.

В качестве межправительственного учреждения МОМ совместно со своими партнёрами по международному сообществу осуществляет деятельность, направленную на:

·оказание помощи в решении оперативных задач в области миграции;

·разъяснение проблем, связанных с миграцией;

·поддержку социального и экономического развития через миграцию;

·всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства мигрантов и заботу об их благополучии.





Стратегия МОМ:

1.Обеспечение безопасных, надёжных, гибких и экономически-эффективных услуг для лиц, нуждающихся в международной помощи в области миграции.

2.Повышение уровня гуманного и упорядоченного управления миграционными процессами и эффективного соблюдения прав человека мигрантов в соответствии с международным правом.

3.Предлагать экспертные консультации, научные исследования, техническое сотрудничество и оперативную помощь государствам, межправительственным и неправительственным организациям и другим заинтересованным сторонам в целях создания национального потенциала и содействия международному, региональному и двустороннему сотрудничеству по вопросам миграции.

4.Способствовать экономическому и социальному развитию государств посредством проведения исследований, диалога, разработки и реализации связанных с миграцией программ, направленных на извлечение максимальной выгоды от миграции.

5.Поддержка государств, мигрантов и общин в решении проблем нелегальной миграции, в том числе посредством проведения исследований и анализа основных причин, обмена информацией и распространения передового опыта, а также путём продвижения решений, ориентированных на развитие.

6.Быть первичным ресурсом в области информации о миграции, научных исследований, передового опыта, сбора данных, совместного использования и распространения.

7.Содействовать, способствовать и оказывать поддержку региональным и глобальным дискуссиям и диалогу по вопросам миграции, в том числе в рамках Международного диалога по вопросам миграции, в целях формирования понимания возможностей и проблем, связанных с миграцией, определения и выработки эффективных мер политики, направленных на решение этих проблем, формирования комплексных подходов и мер по расширению международного сотрудничества.

8.Оказывать помощь государствам в целях содействия интеграции мигрантов в новых условиях и вовлечения диаспор, в том числе в качестве партнёров по развитию.

9.Участвовать в скоординированной гуманитарной помощи в соответствии с межведомственными соглашениями в этой области и предоставлять миграционные услуги в других чрезвычайных или посткризисных ситуациях по мере необходимости и в соответствии с потребностями лиц, способствуя тем самым их защите.

10.Осуществлять программы, которые способствуют добровольному возвращению и реинтеграции беженцев, перемещённых лиц, мигрантов и других лиц, нуждающихся в международных услугах в области миграции, в сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями по мере необходимости, и принимая во внимание потребности и интересы местных общин.

11.Оказывать помощь государствам в разработке и реализации программ, проведении исследований и предоставлении технической экспертизы в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, в частности женщинами и детьми, в соответствии с международным правом.

12.Поддерживать усилия государств в области трудовой миграции, в частности, краткосрочной миграции, и других видов циклической миграции.





Исходя из целей и задач МОМ — эта организация планирует обеспечить научную составляющую «нового переселения народов», в результате которого развитые страны Запада должны наполнится новыми гражданами за счёт мультинационального потока мигрантов. Таким образом, большинство из развитых стран перестанут существовать в качестве республик и национальных государств.

К каким физическим, экономическим и интеллектуальным последствиям это может привести, мы можем видеть из событий в США, где с начала лета 2020 года происходит «бунт меньшинств» под чутким руководством Демпартии США, которая на протяжении многих лет проводит политику безальтернативной глобализации мира, на базе идей культурного марксизма и при поддержке глобальных корпораций. Сросшиеся во время протеста леволибералы, левые радикальные марксисты и чернокожие нацисты из движения BLM навязывают всему населению США политику культурной и нравственной диктатуры, уничтожают традиционные для американской республики культурные коды и выдвигают требования правовой и экономической сегрегации белого населения страны. Схожие процессы идут и в странах Западной Европы.

В России Международная организация миграции имеет представительство с 1992 года и активно оказывает российской власти помощь в разработке миграционного законодательства, а значит – прямо или косвенно ответственна за сложившуюся в России ситуацию с трудовыми мигрантами.

Среди ссылок с глобального сайта МОМ, есть и сайт, посвящённый борьбе с ксенофобией, и специальный проект, рассказывающий об адаптации мигрантов из третьего мира в первом...



Непосредственно на сайте МОМ-Россия представлены также различные памятки для иностранных граждан из стран Азии, разговорники и другие «полезные книги».

Деятельность Международной организации миграции в России слабо освещена российскими СМИ, что говорит о неформальной (элитарной) работе данной организации. В плане организации трудовой и замещающей миграции Россия и до вступления в МОМ находилась на передовой Европы, с той лишь разницей, что принимала миграционные потоки не из Африки и Ближнего Востока, а из Средней Азии.

Возможно, вступление в МОМ позволит российским миграционными чиновникам и программам повысить свой статус и откроет Россию для притока мигрантов из других регионов мира. Ведь о твёрдой решимости проводить замещающую миграцию говорят и официальные документы РФ в области миграции и национальной политики, и сам президент страны.





База ссылок

https://www.vesti.ru/article/2447685

https://www.un.org/ru/sections/issue

http://moscow.iom.int/ru

https://www.iom.int/xenophobia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_организация_по_миграции

https://iz.ru/978606/2020-02-20/rossiiane-rasskazali-ob-otnoshenii-k-trudovym-migrantam

https://www.interfax.ru/russia/715832

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/

https://jurysti.ru/bezrabotitsa-v-rossii-2019-statistika/

https://zaimisrochno.ru/articles/4114-uroven-bezraboticy-v-rf-2019-statistika

https://iz.ru/978606/2020-02-20/rossiiane-rasskazali-ob-otnoshenii-k-trudovym-migrantam



