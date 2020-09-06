 

Знаменитым лондонским музеям предстоит изжить в себе расизм

Знаменитые музеи Лондона, такие как Музей естественной истории и Британский музей, столкнулись с тем, что в новой идеологической повестке дня, диктуемой BLM-движением, некоторые их экспонаты признаются оскорбительными и подлежат пересмотру, переназванию, а то и удалению из экспозиции. 
 
В частности, директор Музея естественной истории Майкл Диксон объяснил своим подчинённым: "BLM-движение продемонстрировало, что мы должны делать больше и действовать быстрее, первым шагом должен стать пересмотр названий и описаний по всему музею. Мы хотим учиться, с пониманием ключевой важности разнообразия и включения (divrsity and inclusion)". 
 
Так, в парадигме новых представлений, плавание на корабле "Бигль", во время которого Дарвин собрал немало экспонатов, было "колониалистским научным путешествием", которое "укрепляло контроль Британии над этими территориями", а музеи, пользуясь его результатами, "узаконивали расистскую идеологию". 
 


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APN.ru