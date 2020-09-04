Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Начавшийся с лета 2020 года





Александр Валентинович, расскажите, пожалуйста, что собой представляет мусульманская умма Республики Мордовии, какие у ней этнический состав и организационное устройство, какое количество приходов?

Организационное ядро уммы Мордовии образуют татары-мишари, численность которых насчитывается 43 тыс. человек, они являются третьим (после русских и мордвы) по численности этносом республики и составляют более 5% ее населения. Как и большинство мусульман Поволжья, татары Мордовии исповедуют суннитский ислам ханафитского мазхаба (правового толка). К настоящему времени в республике действуют три муфтията и около 60 мусульманских организаций.





В чем причина того, что мусульманская умма Мордовии на протяжении всего постсоветского периода находится в состоянии раскола на несколько муфтиятов?

В небольшой мусульманской общине Мордовии, как в зеркале, отразились организационные процессы, в том числе центробежного характера, охватившие всю российскую умму постсоветского периода. Структурирование местной уммы началось в 2000 году, когда были созданы два муфтията – Духовное управление мусульман (ДУМ) РМ, находящееся в юрисдикции Духовного управления мусульман РФ, возглавляемого Равилем Гайнутдином (резиденция в Москве), и Региональное духовное управление мусульман (РДУМ) РМ, которое до недавнего времени подчинялось Центральному духовному управлению мусульман России и его председателю Талгату Таджуддину (резиденция в Уфе). В 2008 году образовался третий муфтият – Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) РМ, которое изначально позиционировало себя как самостоятельную структуру. Ориентация мусульманских религиозных деятелей Мордовии на разные центры духовного управления исламским сообществом страны (Москва, Уфа) привела к соперничеству и обвинениям одних в «нелегитимности» со стороны других. Так, довольно долго ДУМ РМ и РДУМ РМ весьма недоброжелательно относились к ЦДУМ РМ, что находило выражение в конфессиональных СМИ данных муфтиятов.

Вы не могли бы охарактеризовать муфтиев Мордовии? Кто они по образованию? Их возраст?

В настоящее время ДУМ РМ возглавляет 38-летний Илдуз Исхаков, выпускник Оренбургского медресе. Муфтием ЦДУМ РМ является 38-летний Фагим Шафиев, окончил Исламский университет Медины. Более старшее поколение представляет 58-летний Зяки Айзатуллин, учился в Уфимском медресе «Ляля-Тюльпан», а РДУМ РМ возглавил в 2000 году. Что касается личных и организационных качеств данных религиозных деятелей, то, объективности ради, следует отметить, что у каждого из них есть свой круг сторонников и приверженцев, каждый из них не первый год занимается благотворительностью и исламским просвещением. Так, например, безусловной заслугой Фагима Шафиева является открытие в Саранске Исламского культурного центра в 2018 году, на площадке которого происходят самые разнообразные мероприятия просветительского характера.

На федеральном уровне новости о мусульманской умме Мордовии нередко связаны с активностью нетрадиционных для татар течений ислама зарубежного происхождения. Какие сегодня на территории Мордовии существуют течения ислама? В чем причина их появления, почему затруднительно их искоренить?

В отличие от некоторых других регионов России, ислам в Мордовии не столь «мозаичен». Например, тасаввуф (суфизм) или шиитский ислам на территории республики фактически не представлены. Повторюсь, абсолютное большинство мусульман Мордовии – это сунниты ханафитского мазхаба, то есть представители традиционного для Поволжья ислама. С другой стороны, действительно, с 1990-х гг. на территорию Мордовии неоднократно проникали эмиссары или боевики различных салафитских (ваххабитских) группировок, а с началом гражданской войны в Сирии незначительная часть уроженцев республики отправилась в эту арабскую республику для участия в боевых действиях на стороне ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация. – прим. ред.) и подобных террористических формирований. Здесь Мордовия тоже не является исключением: к сожалению, проповедь экстремистских трактовок исламской традиции находит своих приверженцев по всей стране, особенно среди молодежи. Как показывает исторический опыт многих государств, в том числе Российской Федерации, экстремизм и терроризм являются весьма устойчивыми явлениями общественной жизни, искоренить которые чрезвычайно трудно – возможно, потому, что в основе этого социального зла лежит комплекс взаимосвязанных причин – социальных, психологических, экономических, доктринальных и т.п.





Муфтияты Мордовии находятся в разной юрисдикции. До недавнего времени Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия находилось в составе ЦДУМ. Однако 17 августа 2020 года в Саранске произошел так называемый съезд РДУМ РМ, на котором муфтий Зяки Айзатуллин объявил о его выходе из подчинения ЦДУМ. Какие причины его побудили к этому?

Признаюсь, что для сторонних наблюдателей, к которым отношу и себя, последние события, связанные с РДУМ РМ, были достаточно неожиданными. Более того, стороннему наблюдателю судить об этих событиях сейчас можно, как говорится, «по горячим следам» и в основном на основе прессы и интернет-материалов. Согласно этим материалам, летом 2020 года в республике было возбуждено уголовное дело в отношении сторонников запрещенного в России движения «Джамаат Таблиг» (запрещенная в Росси экстремистская организация. – прим. ред.), которые оказались родственниками Зяки Айзатуллина, служившими имамами при РДУМ РМ. Также отдельные региональные периодические издания утверждают, что материалы, признанные российским законодательством экстремистскими, были найдены у самого муфтия. Возможно, именно эти события побудили главу ЦДУМ России Талгата Таджуддина предложить Зяки хазрату отставку с отсрочкой для подбора новой кандидатуры на пост муфтия РМ. Однако действительно 17 августа 2020 года Зяки Айзатуллин собрал своих сторонников, которые переизбрали его на новый пятилетний срок. При этом Зяки хазрат объявил о выходе РДУМ РМ из подчинения ЦДУМ России, внеся соответствующее изменение в устав муфтията.

Когда Айзатуллин на встрече с Талгатом Таджутдином в Уфе в начале июля 2020 года принял решение уйти в отставку, Талгат хазрат предложил ему предложить вместо себя на замену три кандидатуры, но каждый из них чем-то председателя ЦДУМ не устроил. Что это за три кандидатуры? Расскажите про них, пожалуйста.

По моим сведениям, это были имам села Татарская Тавла Лямбирского района Мордовии 26-летний Дамир Биккинин, имам села Алтары Ромодановского района РМ 41-летний Марат Батряков и сын Зяки хазрата Наиль Айзатуллин. Мне трудно судить о мотивах, по которым Талгат Таджуддин отклонил эти кандидатуры.

Почему в итоге выбор Талгата Таджутдина пал на имама села Татарский Умыс Кочкуровского района Мордовии Рафаэля Манюрова, который был назначен и.о. председателя РДУМ РМ?

42-летний Рафаэль Манюров является имам-хатыбом села Татарский Умыс Кочкуровского района РМ, заместителем муфтия ЦДУМ РМ Фагима Шафиева. Одновременно его религиозная организация напрямую подчиняется ЦДУМ России. Очевидно, что муфтий Талгат Таджуддин, приняв такое «кадровое» решение, доверяет этому человеку.

А возможен такой вариант развития событий, что все распри забываются, Зяки хазрат Айзатуллин прекращает свою игру в раскол и остается имамом одной из мечетей в составе РДУМ РМ в составе ЦДУМ?





В такой деликатной и, безусловно, конфликтной ситуации возможны любые прогнозы. Так, насколько известно из той же прессы, на собрании сторонников Зяки Айзатуллина присутствовала начальник Управления Минюста РФ по Мордовии, сообщившая, что это мероприятие является нелегитимным, апеллируя при этом к письму Талгата Таджуддина, в котором утверждалось, что Айзатуллин не имеет право вносить поправки и изменения ни в какие учредительные документы РДУМ РМ. То есть очевидно, что у сторонников Зяки хазрата будут трудности с регистрацией своего муфтията. Насколько в этих обстоятельствах Айзатуллин готов на какой-либо компромисс, покажет будущее. Пока же весьма вероятным представляется разделение религиозных деятелей и простых верующих РДУМ на сторонников Айзатуллина и сторонников Манюрова, что может привести к любому развитию событий, поэтому в настоящее время трудно судить о перспективах сохранения организационного единства РДУМ РМ. Пока же мы видим, что в исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции.