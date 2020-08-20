Спустя ровно 100 лет на Кубани почтили память воинов, павших на поле междоусобной брани

15 августа 2020 г. у железнодорожного переезда близ хутора Курчанский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края был освящён и торжественно открыт Крест-памятник на братской могиле офицеров, павших в годы Гражданской войны ровно сто лет назад – 2 (15) августа 1920 года.

Чин освящения совершил протоиерей Вячеслав Муковоз, священник храма Воскресения Словущего г. Приморско-Ахтарска. На церемонии открытия памятника, организованной Русским Обще-Воинским Союзом (РОВС), присутствовали: глава Свободного сельского поселения В.Н. Сирота, представители Приморско-Ахтарского районного казачьего общества во главе с войсковым старшиной А.А. Марченко, члены молодёжной патриотической организации «Русский разведчик» (НОРР), историки, представители общественности.

Как отметил официальный представитель РОВСа А.В. Конюшенко, выступавший на церемонии в роли ведущего: «Памятник во многом уникален, т.к. это не просто символический знак, посвящённый трагической странице Гражданской войны: рядом с установленным Крестом-памятником находится одно из немногих в нашей стране обнаруженных массовых захоронений воинов Белого Движения».

Само захоронение было найдено членами Русского Обще-Воинского Союза в ходе проведённых ими исторических изысканий. Удалось установить и имена нескольких погибших воинов. Все они – а это от 59-ти до ста офицеров из 16-ти гренадерских полков Русской Армии – были участниками Первой мировой 1914-1918 гг., а некоторые – и Русско-японской 1904-1905 гг. войн.

Состоявшееся открытие Креста-памятника на братской могиле – не только исполнение христианского долга перед погибшими. «Это напоминание всем ныне живущим гражданам России, насколько ужасна Гражданская война и насколько тяжелы ее последствия. К сожалению, в нашем обществе до сих пор есть люди и организации, которые готовы разжечь новую братоубийственную бойню ради достижения своих политических целей. Не допустить этого – гражданский и патриотический долг каждого из нас» – отметил начальник Национальной Организации "Русский Разведчик" А.С. Терзов. Мысль о необходимости осознания уроков прошлого и недопустимости повторения национальной трагедии была высказана во время церемонии всеми выступавшими.

К памятнику павшим воинам были возложены венки от местной администрации, от Русского Обще-Воинского Союза и от Объединения Лейб-Гвардии Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка. По завершению церемонии дан орудийный салют. Залпами из двух орудий салютовали героям местные реконструкторы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Бой под Свободными хуторами между 3-м (сводно-гренадерским) батальоном Алексеевского полка и превосходящими по силе красными частями (кавалерийская дивизия Мейера с артиллерией) произошёл 2 (15) августа 1920 г. в ходе Улагаевского десанта Русской Армии генерала П.Н. Врангеля на Кубань. Десант этот был организован для помощи кубанским казакам, в расчете на восстание кубанцев. В день 15 августа батальон Алексеевцев в течение нескольких часов отбивал атаки красных, а когда закончились патроны, был вынужден начать отступление, при этом попав в окружение. Большинство чинов батальона погибли в бою или были взяты в плен. Попавшие в плен офицеры и сестры милосердия, во главе с командиром батальона полковником Сергеем Константиновичем Смирновым, были подвергнуты жестоким истязаниям (на лбах пленных вырезали кресты, отрезали половые органы и т.п.). и зарублены. К вечеру подоспевшие Белые части отогнали красную дивизию и заняли Свободные хутора, а раздетые и обезображенные трупы замученных товарищей, всего около 200 человек, похоронили в нескольких братских могила, одна из которых находилась у переезда, где ныне и устанавливается Крест-памятник.