Казалось бы, чего проще? Государство и Конституция предоставляет тебе возможность выбора, то есть демократию, так пользуйся ею и голосуй за того, кто тебе люб. Или ближе по духу. Или кому ты веришь. Или за того, кто просто тебе кажется меньшим злом. Одним словом думайте сами, выбирайте – тоже.

Но дело в том, что выбор на выборах – это вещь серьезная, с последствиями. Нельзя просто так сказать на следующий день,глянув на обнародованные цифры: «Ах вот кого выбрали! Интересно…» — и пойти себе дальше, как ни в чем не бывало. Нет, все уже будет по-другому, если выбор вы сделали неправильно. И по-другому будет не где-то там, в ближайшей Галактике, не в соседнем крае, а у тебяв стране. И у тебя дома!

Все изменится в твоей жизни.





Хотел бы ты знать, как изменится? Но кто ж тебе скажет заранее!!! Даже если б и хотели, не скажут – по разным соображениям.





Поэтому соображать нужно тебе! И поэтому главнейший принцип при голосовании должен быть для тебя такой: «Не навреди!». Прежде всего, самому себе. А уж потом только «Чего бы я хотел?» или « О чем мечтается».

Вот это и есть реальная демократия, когда «демос кратит», то есть народ правит. Точнее, выбирает верный курс. Или хотя бы не дает пойти по неверному. Отсекает плохие сценарии.

Бывает и наоборот – далеко ходить за примерами, к сожалению, не надо.

Почему к сожалению?





А потому что дурные примеры уж слишком близко подобрались к Беларуси – и географически, и политически, и информационно. И финансово. Подобрались – и ждут своего часу. Чтобы дать урок!

Дадим дождаться этим любителям побузить за плату или нет? – решать вам, дорогой избиратель! И обращаясь к вам со словом «дорогой», я вовсе не проявляю излишний пиетет, а просто отдаю дань политической реальности. Сегодня голос каждого дорог настолько, насколько он вообще может быть дорог. Ибо решается даже не судьба страны – решается ваша судьба…





Думайте о своем голосе так, как будто это ваш страховой полис, которым вы застраховали свою жизнь, а теперь хотите доверить его кому-то из кандидатов. И тогда вопрос «Кому?» сразу перестанет быть для вас абстрактным.

Он, вообще, очень конкретен и не имеет отношения к борьбе лучшего с хорошим. Или там старого с новым. Во-первых, власть стара, ей уже тысячи лет, и вряд ли в ней можно придумать что-то новое. И всякий новый рано или поздно станет в ней старым. А, во-вторых, нельзя придумать чего-нибудь по-настоящему новенького к выборам, ибо возникает вопрос: «А почему вы этого раньше не придумали?».





Новое должно появляться не к выборам, как ложка к обеду, а в ходе творческой и постоянной деятельности. Задолго до выборов!Иначе новизна — это обыкновенная кампанейщина. Блестящая приманка – чтобы привлечь на ее манящий блеск ваши голоса.





Нет, реальный выбор совершается между плохим и хорошим. Еще точнее, между неизвестным и проверенным. Но в любом случае, это не пятьдесят оттенков прекрасного, а цветовая дихотомия – черное или белое! И только-то…

Но в этом вся и сложность. С оттенками еще можно было бы поиграть, а вот с черно-белым – либо-либо!

Так волею судеб устроена белорусская политическая система. В ней ставки очень высоки: либо все хорошо – либо все очень плохо. Политическая стабильность пока отделяет нас от такого жесткого выбора, но как только она заколеблется – он тут как тут! Предлагает себя…





Поэтому сообщаю вам пароль к прохождению нынешних выборов – «Политическая стабильность!». Кто его не знает, тот никуда не пройдет.





Значит, победит тот, кто за стабильность. А все остальное – нестабильность. То есть тупик. Дихотомия. Неизвестность. И неизбежность повторить судьбу Украины, только с гораздо более быстрыми и худшими последствиями. Просто потому, что Беларусь куда компактнее – у нее нет областей, от которых она могла бы отказаться.

Одна надежда: Беларусь, конечно, компактнее, зато белорусы – умнее…



