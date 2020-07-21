"Выйди, я обниму тебя": Хабаровск встречает нового губернатора

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.

В Хабаровске его ожидал горячий приём. Толпа, собравшаяся перед зданием городской Администрации, выражала желание "защищать Фургала от Востока до Урала". В адрес Дегтярёва же звучали противоречивые призывы. То ему предлагали отправиться по маршруту "Москва -- Самара", то вызывали на общение с народом, чтобы "показать лицо, ведь он собрался работать у нас", и обещали обнять и поцеловать.

Так или иначе, Дегтярёв пока не отреагировал ни на призывы уйти, ни выйти к народу.