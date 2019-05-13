Минюст готовит масштабную проверку половины российских партий

Министерство юстиции РФ инициировало проверку 32-х российских партий, зарегистрированных до 2012 года. Регулятор собирается выяснить, участвуют ли эти партии в выборах, сообщает ТАСС. По итогам проверки многие из них могут быть ликвидированы из-за неучастия в выборах.





«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться Минюстом России в рамках текущего контроля на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение семи лет, предоставленных Центральной избирательной комиссией РФ, с учетом даты государственной регистрации политических партий», — заявили представители Минюста.





Отметим, что по российским законам партия, которая семь лет не участвовала в выборах, должна быть ликвидирована. По предварительным оценкам, сейчас число таких партий составляет около 20.





АПН следит за развитием событий.



