 

За неучастие в выборах партии начнут ликвидировать

Российский Минюст в 2019 году планирует проверить больше 30 политических партий. Некоторым из них вполне реально грозит ликвидация.

Проверке будут подвергнуты партии, которые зарегистрированы в 2012 году после либерализации партийного законодательства, сообщает агентство «Интерфакс».

«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», - цитирует СМИ выступление представителей Минюста.

В том случае, если партия за семь лет ни разу не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда.

АПН следит за развитием событий.
 

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