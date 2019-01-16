За неучастие в выборах партии начнут ликвидировать

Российский Минюст в 2019 году планирует проверить больше 30 политических партий. Некоторым из них вполне реально грозит ликвидация.





Проверке будут подвергнуты партии, которые зарегистрированы в 2012 году после либерализации партийного законодательства, сообщает агентство «Интерфакс».





«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», - цитирует СМИ выступление представителей Минюста.





В том случае, если партия за семь лет ни разу не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда.





АПН следит за развитием событий.



