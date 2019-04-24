ЦИК ликвидирует треть политических партий России

Количество зарегистрированных политических объединений в России продолжает уменьшаться. В 2016 году их насчитывалось 74, а на данный момент осталось только 61. Еще около 20 партий из оставшихся могут быть ликвидированы за несоответствие требованиям законодательства, сообщает сегодня агентство ТАСС со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.





Чиновница уточнила, что в 2012 году были «экстралиберализированы» требования к созданию в России партий. В частности, была сокращена необходимая для их регистрации численность членов (в 80 раз — с 40 тыс. до 500 человек) и увеличен с пяти до семи лет период, в течение которого партия должна была подтвердить соответствие ряду критериев, в том числе по участию в избирательных кампаниях.





Стоит отметить, что из 61 партии, существующей на данный момент, 32 были созданы семь лет назад, а значит, в этом году по новым законам им предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. По мнению главы ЦИК, 20 из них такую проверку не пройдут.





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