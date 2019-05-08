 

Декларациям российских чиновников верит 3% населения страны

Подавляющее большинство россиян не верит, что в декларациях чиновников отражены все их доходы и имущество. Об этом сегодня сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты проведенного им в апреле текущего года социологического исследования. 

Одним из вопросов, заданных респондентам, был следующий: «Как вы считаете, в декларациях о доходах высших государственных чиновников, членов Совета федерации и депутатов Государственной думы представлены все имеющиеся у них доходы и имущество или только часть из них?».

Оказалось, что не более 3% россиян верит, что чиновники и депутаты указывают в декларациях все свое имущество. Отметим, что в 2015 году около 15% респондентов дали положительный ответ на этот вопрос. 40% считает, что чиновники указывают в декларациях меньшую часть доходов и имущества, а 37% говорят о «ничтожно малой части».

Респондентов также опрашивали о том, как они относятся к недавним арестам высокопоставленных чиновников. 34% отнеслись к ним с удовлетворением, а 40% — с безразличием. Любопытно, что не более 24% опрошенных считает недавние аресты серьезной борьбой с коррупцией.

АПН следит за развитием событий.
 

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