«Слуга народа» против «Домашнего ареста»

В 2015 году на украинском телевидении вышел первый сезон сериала «Слуга народа», который не только завоевал невероятную популярность, но и вероятно стал лучшей агитацией в пользу нового президента Украины – Владимира Зеленского, сыгравшего там главную роль.

В 2018 году, в России появился сериал «Домашний арест», который отчасти удивительно похож на «Слугу народа» и одновременно отличается от него самым радикальным образом. Так может быть стоит, сравнить эти два явления современной массовой культуры, для того чтобы понять, чем отличается Украина от Российской Федерации?

Стоит сказать, что у двух сериалов почти одинаковая фабула, хотя в сюжете найдется лишь самое отдаленное сходство. В обоих случаях мы становимся свидетелями того, как простой человек, выходец из народа, восстает против устоявшейся политической системы, которую ненавидит большинство граждан страны и, опираясь на народное большинство, побеждает систему. Правда масштабы победы в двух странах все равно что небо и земля. Если украинский кандидат становится президентом страны, то российскому дозволяется всего лишь занять пост мэра областного центра.

И это очень важно! Тут кроется принципиальное отличие политической системы РФ и Украины. В РФ допускается критика власти, но только доходящая до определенного уровня. Если мэра и губернатора еще можно показать взяточниками и ворами, то все, что находится выше по вертикали власти, защищается самым строгим табу. Украинцы, как известно каждому гражданину РФ, стонут под пятой антинародной, коррумпированной и чуть ли не фашистской власти, но несмотря на это, могут свободно высказывать свое мнение хоть о правительстве, хоть о президенте.

В двух сериалах нашло яркое выражение явление, очень характерное для современной России – чрезвычайное, просто зашкаливающее почтение к органам государственной безопасности. Именно они являются главными защитниками справедливости. Именно офицеры «органов» в сериале «Домашний арест», по сути настоящие положительные герои, рыцари, беззаветно сражающиеся за правду и справедливость. А что мы видим в «Слуге народа»? Да ту же, хорошо знакомую каждому гражданину России ситуацию – служба безопасности и есть чуть ли не главный источник коррупции, государственный институт, приникающий во все поры общества, но служащий не интересам нации, а собственным, вполне корыстным целям. Сотрудники «безпеки» в «Слуге народа» не вызывают никакой симпатии зрителя, а реформы в СБ воспринимаются с чувством глубокого удовлетворения: «Давно пора»!

Теперь обратимся к главным героям. И здесь различия не просто разительны, они крайне характерны для двух государств.

В «Домашнем аресте», народный кандидат, а затем мэр – это представитель социальных низов Иван Самсонов, дальнобойщик, экскаваторщик, человек необразованный и весьма недалекий, хотя и обладающий этакой народной хитростью. Такой грубый, даже гоповатый кандидат. Мы таких встречаем в любом дворе на окраине города. Хотите такого «народного мэра» - нате!

Народный президент Василий Голобородько, в «Слуге народа принципиально иной. Это представитель интеллектуальной элиты. В фильме несколько раз (чтобы зрители не забыли) говорится, что его бабушка – выдающийся ученый, он отлично образован, читает Плутарха, может свободно вставить в свою речь цитату выдающегося деятеля прошлого. Все это вызывает у зрителя явную симпатию. Голобородько не просто хорошо образован, он умен, причём настолько, что пусть не сразу, но разбирается в хитростях «киевского двора» и начинает собственную игру против всей государственной машины. Ну а простецкий Самсонов, несмотря на свою хитрость, постоянно оказывается объектом манипуляции других людей.

Голобородько кристально честен.Он готов пойти на конфликт с собственной родней, ради своих идеалов. Его слова не расходятся с делом, он скромен в быту и всегда готов пожертвовать собственными интересами ради общественного блага. Этакий идеальный политик античности (не случайно он так любит историю Греции и Рима). Самсонов же, несмотря на показную близость народу, совсем другой: он любит красивую жизнь, еще даже не став мэром, уже пытается вкусить блага, доступные носителям власти и всеми своими поступками подтверждает народную мудрость про то, что голодный человек, получивший власть, оказывается куда хуже сытого. Глядя на Самсонова, сразу понимаешь, что, получив кресло мэра города, он охотно воспользуется всеми бюджетными потоками, направив их в свой карман. Этому человеку не веришь. Авторы сериала «Домашний арест» весьма ненавязчиво подталкивают зрителя к мысли, что любая власть нуждается в контроле со стороны незаметных людей в погонах.

Да среди героев второго плана, друзей Голобородько, помогающих реформировать систему власти и уж тем более простых государственных чиновников, нет ангелов. Но сериал отлично демонстрирует, что хорошо работающая политическая система демократического государства позволяет заставить самых обычных людей трудиться на благо народа. И тут важен тот факт, что зритель понимает – ТАКАЯ СИСТЕМА НА УКРАИНЕ ЕСТЬ.

«Наша демократия может работать, давайте этим пользоваться», - как бы говорят авторы кино. И лучшим подтверждением тому становится настоящее избрание звезды сериала Зелинского в президенты Украины.

В РФ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НЕТ. Даже избрание мэра - это не демократический акт волеизъявления народа, а следствие борьбы кланов, работы политтехнологов и совпадения целого ряда счастливых случайностей.

«Слуга народа» - настоящий гимн демократии, говорящий зрителю что надежда на будущее еще жива.

«Домашний арест» - как будто создан по образцу памфлетов XIXстолетия, направленных против демократической системы, последовательно доводя до зрителя простую мысль – надежды на власть народа нет, страну спасет лишь твердая рука, отсутствие свободы и абсолютизм власти.

Весьма интересно внимательнее посмотреть на отрицательных персонажей.

Вот, скажем, бывший мэр Аникеев из «Домашнего ареста». Вначале это крайне отрицательная фигура, но постепенно, с большим искусством авторы сериала все более очеловечивают матерого взяточника и казнокрада, превращая его к концу сериала в по-настоящему положительного героя. Зачем? А затем, чтобы внушить зрителю – воруют все, это неизбежно, борьба с пороками государственной системы бесполезна, поэтому пусть уж воруют «приличные люди». В «Слуге народа» схожий с Аникеевым персонаж – глава правительства Чуйко, показан без какой бы то ни было симпатии. Он откровенно «пилит» бюджет, прислуживает олигархам и делает все ради выгораживания проворовавшихся министров.

Кстати об олигархах. Вы помните, когда в российском остросоциальном кино (хм, вот тут уже неудачная формулировка - увы, у нас такого кино нет и не предвидится) звучала бы критика в адрес приближенных к власти олигархов? Нет, не тех, жалких отщепенцев, что посмели выразить несогласие с политикой власти, а тех, что сидят тихо и беспрекословно выполняют команды надзирающих за ними людей в погонах. Вот и я не помню. А в «Слуге народа» весьма откровенно показана картина, как государством пытается управлять узкий круг богатеев, для которых нет разницы между словами «государство» и «купить». «Они все такие», – прямо говорят зрителям создатели фильма, никаких «хороших» «придворных» олигархов не существует. Большие деньги всегда порождают желание конвертировать их во власть.

Ну и напоследок об еще одном табуированном в РФ вопросе – национальном. «Слуга народа» подчёркнуто национальный украинский фильм. В нем декларируется идея об украинцах, как о европейской, свободной и демократической нации. Этом противостоит образ москаля – тупого азиата, покорного тиранической власти. Украинец сознательно платит налоги, потому что знает – его деньги пойдут на его собственное государство. Москаль налоги не платит, потому что деньги государству отдают только лохи.

Но таким декларациями дело не ограничивается. В «Слуге народа» несколько раз четко проговаривается, что Украина – это национальное государство украинцев и поэтому именно украинцы должны занимать там ведущие позиции во власти и в бизнесе. Ну ка попробуйте сказать такое в фильме выходящем на экранах РФ. Прокатит разве что в криминальном сериале про зловещих скинхедов, злодейски разрушающих с таким трудом построенную вертикаль власти.

Вот на этой грустной ноте мы и закончим сравнение образов будущего, которые демонстрируют нам украинское и российское телевидение.

Впрочем, на Украине это будущее уже наступило. Наступит ли у нас?