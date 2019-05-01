Уважаемый господин Президент!

Ситуация, когда распоясавшиеся полицейские беззаконно преследуют обычных граждан, Вам хорошо известна. Положение, на наш взгляд, не улучшается, несмотря на то, что Вы неоднократно указывали на неоправданный рост неадекватных репрессий, применяемых органами правопорядка в отношении граждан. Причём, чем далее от столицы, тем откровеннее силовой абсурд, как у нас в Татарстане.

Вся страна внимательно слушала Вашу речь, произнесённую 19 марта 2019 г. на Заседании коллегии Генпрокуратуры России. Там Вы, в частности, много раз указывали на недопустимость безосновательно содержания людей под стражей и совершенно справедливо подчеркнули, что избрание такой меры пресечения как содержание под стражей должно «соответствовать тяжести предъявляемого обвинения, а не просто делать это для создания условий, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного, как им кажется, расследования».

Вам, конечно, известны резонансные случаи, имевшие место в Республике Татарстан. Например, когда подозреваемый Сергей Назаров был до смерти изуверски замучен полицейскими путём изнасилования бутылкой из-под шампанского. Обвинялись по этому делу Алмаз Василов, Айнур Рахматуллин, Фаиль Сабирзянов, Рамиль Ахметзянов, Ильнар Ибатуллин, Амир Шарафуллин, Александр Фадеев, Денис Васильев, Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов. До сих пор практика оказания давления на подозреваемых органами следствия в Республике Татарстан лишь укореняется: главное место для силовиков на этом пути – СИЗО, где несчастные пребывают в заключении до суда. Там на них оказывается давление, как психологическое, так, порой, и физическое.

Системная проблема, существующая в масштабах всего государства, считаем, состоит в том, что, несмотря на видимую раздельность судов, прокуратуры, полиции и следственного комитета, все эти структуры по факту составляют некий единый организм, настроенный на совершение репрессий в отношении граждан, в том числе тех, кто проявляет повышенную гражданскую активность.

Доводим до Вашего сведения, что ситуация здесь, в Республике Татарстан, не улучшается в соответствии с Вашими замечаниями, прозвучавшими 19 марта 2019 г.

Приведём только НЕСКОЛЬКО КОНКРЕТНЫХ ВОПИЮЩИХ СЛУЧАЕВ.

1. Дело Ольги Зиятдиновой-Гавриленко. Женщину обвиняют в … домашнем сексуальном насилии и разврате по отношению к родному мужу! В основе дела по утверждению следствия существует некое домашнее видео, изъятое во время обыска в её квартире. На видео (информация из телеграмм-каналов) Ольга якобы совершает некие сексуальные действия в отношении мужа, бесчувственно пьяного, с целью отучить его от беспробудного пьянства.

На самом деле, каждый, кто хоть немного вникал в это дело, знает, что поводом охоты на неё силовиков стало раскрытие Ольгой Зиятдиновой-Гавриленко коррупционной схемы. По этой схеме более 250 млн. руб., поступивших в управляющую компанию «Уютный дом» от граждан-жильцов за отопление, выводились в оффшоры на Сейшельские острова. Кем выводились? Разумеется, «очень уважаемыми» людьми из местной «семьи», плотно связанными с региональным руководством. Ольга Михайловна уже год удерживается в СИЗО, как говорится, со всеми вытекающими. При этом давление оказывается не только на неё, но и на мужа, и даже на несовершеннолетнего сына! А соль лишь в том, что она замахнулась на высокопоставленного и сверх богатого коррупционера. При этом на заседание суда Ольгу приводят не только в наручниках в сопровождении свиты силовиков, но и в сопровождении служебных собак бойцовых пород (!). Ольга сообщает, что в СИЗО на неё постоянно оказывается давление со стороны следствия. Начиная с создания невыносимых условий содержания, когда её сажают в камеру к людям, обвиняемым в убийстве, заканчивая моральным давлением со стороны самих следователей.

Не обсуждая допустимость методов воздействия на мужей-пьяниц, можно сказать, что бытовое пьянство – одна из главных бед России, с которой русские (и не только русские) женщины, к сожалению, оставлены государством один на один. И каждая женщина борется с этим по-своему. В знаменитом на всю страну селе Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан бабушки-фольклористки придумали даже сценическую постановку, в конце которой героиня надевает на голову мужа, заявившегося домой невменяемо пьяным, ведро с помоями. Очень драматично то, что для всех зрительниц села и за его пределами (в основном, зрелых деревенских женщин) постановка стала очень популярной.

Но у Ольги Зиятдиновой-Гавриленко положительных перспектив, по-видимому, немного. Замахнулась на слишком неприкасаемого. Глядя на этот беспредел региональных силовых структур, впору задать вопрос: Верховная-то власть в России есть? Надеемся, что есть.

2. Дело Ростислава Малахова. Молодой человек обвиняется в убийстве негра, погроме на старо-татарском кладбище и ещё в разных немыслимых преступлениях только потому, что был в своё время записан силовиками в экстремисты и скинхеды. Да, в 2012 году он, действительно, был задержан за подготовку поджога татарской национал-сепаратистской организации «Всетатарский общественный центр», был потом осуждён на 4,5 года и отбыл полностью срок наказания. По завершении срока он встал на иной путь, даже ради этого сменил имя и фамилию: до этого был Петром Ермолаевым, а после стал Ростиславом Малаховым, взяв фамилию деда.

Но после убийства в Казани негра в феврале 2016 года начались массовые обыски и аресты тех, кто у силовиков числился как «русские экстремисты». «Под раздачу» попал и Ростислав: обыск, арест, два года пребывания в СИЗО; при том, что большинство нелепых обвинений отпали за недоказанностью. Остался «укус полицейского» и «организация экстремистского сообщества». При этом вменяемые ему преступления имели место во время отбывания им заключения, хотя трудно представить как можно в лагере организовать «эксремистское сообщество». Мы считаем все эти обвинения позором для силовиков и судебной системы, форменным безумием.

3. Дело добровольца Донбасса Александра Каршева. Пригрозив некоему лицу, имеющему связи в силовых структурах, «вывести его на чистую воду», Александр подвергся обыску, в процессе которого был обнаружен один патрон от револьвера и два обмылка тротила. Мгновенно – в СИЗО, допросы, на которых обвиняемый честно признался, что привёз это всё в вещевом мешке из Донбасса как музейные экземпляры, поскольку обе вещи – времен Великой Отечественной Войны. Результат – обвинение в незаконном перемещении через границу Таможенного союза взрывчатых веществ и боеприпасов, в их незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении, а также, в занятии контрабандой оружия. Приговор – 3,5 года колонии. И никакие судебные апелляции и жалобы, письма президенту из застенок и публикации в СМИ не помогли.

4. Дело Татьяны Филюниной. Дошло до того, что в разработку силовиков Республики Татарстан попали вузы. Возмущает, в частности, факт содержания в СИЗО 60-летней вдовы, заведующей лабораторией КНИТУ-КАИ Татьяны Филюниной. Она обвиняется … в закупке ненадлежащих верёвок для парашюта. А главное то, что этот случай тайна, покрытая мраком... Нет никакой информации по этому делу.

Всей стране известен пример – дело Николая Каклюгина, православного активиста, врача. За борьбу с сектами ему банально подбросили в карман наркотики, заковали в наручники и отправили сидеть в темницу. Об этом случае знает не то что Ростовская область, где происходили события, а вся страна, поскольку ход дела подробно и широко освещается в СМИ и в соцсетях. В случае же Филюниной – гробовое молчание; как будто, так и надо: женщину, рядового завлаба, а в прошлом вообще библиотекаря, держат в СИЗО непонятно зачем. Впрочем, понятно и очевидно зачем: чтобы сломать личность, заставить принять на себя вину да ещё оговорить вышестоящее начальство, а силовикам получить звёздочки, премии, должности.

Мы считаем, что в большинстве случаев СИЗО – способ оказания давления на обвиняемых, способ подавления личности и изоляции от внешнего мира с целью блокировки возможности надлежащей защиты граждан от преследования силовиками.

Вопиющими являются случаи преследования не только уголовного, но и административного, коим в Республике Татарстан вообще нет числа.

Например, известная правозащитница Эльза Нисанбекова дважды привлекалась к административной ответственности и обыску. Всем понятно, что дела «притянуты за уши», а единственная цель силовиков, после двух административных дел, следом завести уголовное.

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы просим Вас вмешаться, чтобы прекратить преследование этих людей и обеспечить объективное рассмотрение данных дел.

Чаще всего, превышающие разумную меру действия силовиков декларируются как усилия, якобы осуществляемые ими в интересах безопасности граждан. Но как раз у рядовых граждан, особенно в Республике Татарстан, этот аргумент давно уже не вызывает даже иронии, лишь сарказм. Ведь вся страна наблюдала видеозапись, где некий гражданин прямо на автомобиле въехал в здание казанского аэропорта, да ещё и разъезжал неторопливо по его залам, а толпа сотрудников в погонах беспомощно гонялась за автомобилем, курсирующим по зданию. Сколько бы сотрудники ещё бегали за этим автомобилем по залам аэропорта – неизвестно, если бы он не выехал аж на территорию взлётных площадок, и, проехав беспрепятственно там ещё приличный путь, не врезался в столб. Более позорной картины трудно и представить, а ведь она весьма характеризует системную проблему, состоящую в том, что некоторые наши силовики ориентированы на репрессии против граждан, а не на их защиту, безопасность стратегических объектов и государства.

Так сложилось, что далеко не всегда Ваши распоряжения и пожелания, уважаемый Владимир Владимирович, исполняются теми, кому они адресованы. К сожалению, всё, происходящее в стране, у народа ассоциируется именно и непосредственно с Вами. Например, когда племянник главы нашего региона, сын главного ГАИшника республики Татарстан, сбивший насмерть студента, не понёс никакого наказания. При этом, как ни в чём не бывало, глава региона, чей имидж усердно формируется как умелого хозяйственника и экономиста, заявляет, что с граждан собирается недостаточно денег за штрафы и предлагает отменить пятидесятипроцентную скидку с уплаты штрафов по линии ГИБДД в случае оплаты в установленный срок.

Уважаемый Владимир Владимирович, всё перечисленное не просто идёт вразрез с Вашими словами, а откровенно попирает высказанное Вами не раз требование о недопустимости силового произвола против граждан. Просим Вас лично вмешаться в ситуацию незаконного преследования граждан силовиками Республики Татарстан.

Вместе с этим просим Генерального прокурора России Юрия Владимировича Чайку обратить внимание, как на перечисленные конкретные случаи, так и в целом на общую ситуацию в регионе и инициировать соответствующие проверки в соответствии с положениями, высказанными Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

Письмо подписали:

координатор движения «Помогаем Новороссии», руководитель Казанского отдела МОО «Русское Собрание» М.Ю. Щеглов;

представитель Общественной организации «ЖКХ – живи как хозяин» М.А. Тумакова;

координатор инициативной группы по созданию в РТ регионального отделения «Национально-Демократической Партии» А.Г. Кузнецов;

член Союза писателей СССР и России, член СП РТ,

заслуженный деятель искусств РТ Л.А. Кожевников.