Итоги Порошенко (часть 1)

Оценивать значение исторического деятеля – дело неблагодарное. Связано это с обычной бедою человеческой: люди действуют, исходя из сиюминутных соображений, а последствия их поступков могут проявляться очень долго. Особенно это касается людей, облечённых властью. Король подписывает указ о новом налоге, чтобы заткнуть дырку в бюджете – и получает бунт, перерастающий в переворот. Министр в публичной речи допускает неудачный оборот – и это становится поводом к войне с соседним государством, чей правитель принял оговорку за оскорбление. Президент отказывает в финансировании каким-то непонятным учёным учёным – и страна пропускает техническую революцию, оказываясь у обочины прогресса… Ну и так далее.

Тем не менее, наш мир пока ещё не свалился в полнейший хаос. Потому что люди облечённые властью, к таким неожиданностям чаще всего готовы. Король, узнав о массовом народном возмущении, перекладывает ответственность за налог на жадного канцлера и торжественно отстраняет его от дел. Министр приносит глубочайшие извинения за неудачный оборот и произносит пламенную речь, восхваляющую соседнее государство. Президент, узнав, что недофинансированное направление вызывает бурный интерес государств-конкурентов, открывает кошелёк… В общем, всё стараются вернуть в норму.

Есть, однако, и другая тема, далеко не столь очевидная. Мы, как правило, не знаем, чего добиваются политики, делая те или иные вещи. То есть мы исходим из некоего усреднённого представления о том, что они «стремятся сделать лучше своей стране». Если эта гипотеза не подтверждается фактами, мы начинаем думать, что «лучше» они стремятся сделать только себе. То есть у власти или честные люди, радеющие за народ – или уж коррумпированные жулики, набивающие свои карманы. И все их действия обусловлены или первым, или вторым.

На самом же деле эти две мотивации обусловливают далек не всё. Просто мы многого не знаем и никогда не узнаем.

Вот пример. Государство А под сомнительным предлогом нападает на маленькое, беззащитное государство Б. Война, однако, оборачивается не лёгкой прогулкой, а неудачами, большими потерями и так далее. В конце концов побитый агрессор отползает, несолоно хлебавши. Вернувшиеся с фронта ветераны рассказывают жуткие вещи – как их не снабжали патронами и медикаментами, как командиры приказывали оставлять уже захваченные территории, как позорно и бездарно велась пропаганда… В общем, все приходят к выводу: у власти в государстве А идиоты и мерзавцы, напавшие на соседей и при этом не умеющие воевать. Никому не приходит в голову такой вариант: власть специально развязала эту войну, чтобы её проиграть. Потому что нужен повод сменить руководство армии (состоящее из очень уважаемых людей, служивших честно, просто устаревших), почистить спецслужбы (серьёзно инфильтрованные агентурой того самого государства Б), а заодно и укрепить отношение с государством С (у которого с Б давняя вражда), при этом не нанеся серьёзного ущерба Б (с которым имеются свои непубличные отношения). В общем, цели вполне понятные, ничего сверхъестественного. Вот только обсуждать их публично ну никак нельзя. И мудрое, ответственное (да-да!) правительство страны А идёт на серьёзный репутационный ущерб, чтобы их достичь.

Так что, пытаясь браться за оценку какого бы то ни было вождя, руководителя или просто «второго министра первой нужды», нужно исходить из правдоподобной гипотезы – а чего, собственно, ХОТЕЛИ ДОСТИЧЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?

1

Результаты правления Порошенко можно оценивать по-разному. Я имею в виду разное толкование одних и тех же фактов. Вот например: на выборах выборы 25 мая 2014 года он получил 54,7% голосов украинских избирателей. В первом туре выборов в марте 2019 года — 16%. Максимальные потери голосов – более 50% - пришлось на Закарпатье, которое сейчас наиболее близко Западу. Существенные потери были в Ивано-Франковской области, в Черновцах, а также в центральных областях (Житомирская – Киевская – Полтавская и др.) Минимальные потери в голосах – на Востоке, где он и раньше не был популярен, и сейчас не стал.

Казалось бы, это свидетельствует о провале порошенковской политики. «Народ отвернулся от Президента, сами видите». Именно в этом смысле предпочёл понять итоги украинских выборов Владимир Путин.

В качестве объяснений обычно приводят снизившийся уровень жизни, демографические проблемы и т.п. Например, при Порошенко средняя пенсия в долларовом выражении снизились почти на 30%. Что связано с банальным фактом: если при Януковиче курс гривны был практически стабильным (чего это стоило – отдельный вопрос), то при Порошенко он упал более чем вдвое: «януковичский доллар» шёл по 11,5 ₴, а сейчас за него требуют 26,8 ₴. Средняя зарплата выросла – но сильно подорожала коммуналка, которая сейчас составляет треть средней зарплаты (з/п - 9223 ₴, квартплата - 2683 ₴). В общем, средний украинец при Порошенко стал жить «хуже». Я имею в виду – в так называемом материальном плане. О том, как это «хуже» воспринимается на самом деле – отдельный разговор.

Что касается глобальных экономических показателей. Номинальный ВВП снизился – с $183,3 млрд. в 2013 году до до $130,8 млрд. в 2019. ВВП на душу населения тоже упал, но не сильно – при Януковиче он был несколько больше 3000$ на человека («психологически важный рубеж», как говорят в таких случаях), в 2018 году на Украине (по данным МВФ) он составил 2963$ (для сравнения – Грузия 4400$, Россия – 11327, чуть ниже усреднённого мирового показателя).

Об уровне жизни эти цифры не говорят ровным счётом ничего – тут нужно учитывать уровень цен, то считать ВВП(ППС) на душу населения. Тут у Украины на 2018 год (по данным МВФ) 9283 условных доллара, у России – 29267. Средняя зарплата украинца, по официальным данным - 9200₴, то есть 22616₽по нынешнему курсу. По другим данным – она приблизительно равна 11.000₴, в Киеве – около 13.000₴.

Кажется, что это не много. Но это не значит, что средний россиянин живёт сильно богаче украинца. Дело тут в том, что в России богатство распределено крайне неравномерно – есть очень тонкий слой сверхсупербогатых людей, которым принадлежит «приблизительно всё». Эти люди и в России-то не живут, но имеют здесь собственность. Украина же – страна гораздо более эгалитарная, там богатство «размазано» между социальными слоями куда равномернее. Там, конечно, тоже есть сверхбогатые и очень бедные, но их меньше.

Ещё раз сравним московскую и киевскую зарплаты. Итак, киевлянин получает около 32.000 рублей. Для сравнения – московская средняя зарплата составляет около 80.000 рублей, о чём не так давно писали московские газеты. Но, во-первых, это официальные данные, которые опять же суммируют сверхзарплаты сверхсотрудиников и низовые скудные доходы. Реальные же московские зарплаты – в пределах 50 тысяч.

Всё это хорошо согласуется с внешними впечатлениями. Люди, бывающие в Киеве и в Москве, сходятся на том, что уровень жизни (в их среде, конечно) примерно одинаков.

Ещё кой-какая экономика. Товарооборот за время правления Порошенко практически вернулся на уровень 2014 года ($104,5 млрд против $108,3 млрд). При этом кардинально изменилась его структура. Товарооборот с Россией упал в полтора раза (с 22,5 до 11,7 миллиардов), зато со странами Запада он выроc – не так уж значительно (кроме США – с $2.6 млрд. до 4,1). Это результат ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ: разрыв экономических связей с Россией и установление таковых с Западом является ИСТОРИЧЕСКИМ событием.

Вырос государственный долг: с 40% в 2013-м до 81% в 2016-м. Благодаря реструктуризации части долга в 2015 году отношение госдолга к ВВП удалось снизить до 72% в 2017-м. В 2018 году внешний долг достиг 60% от ВВП. Всё это не имеет никакого значения – так как значение имеют только отношения с Западом. Который Украине долги или простит, или «даст заработать». Во всяком случае, украинская элита так считает.

Теперь о демографии. На 1 января 2014 года на Украине, по официальным данным, проживало 45 миллионов 426,2 тысячи человек. По оценке украинского статистического ведомства, численность наличного населения на 1 февраля 2019 года составила 42 миллиона 122,7 тысячи человек. Казалось бы, много. Но есть нюанс. Отличие Украины от России состоит в наличии огромного слоя трудовых мигрантов, работающих в Европе. Cегодня, по официальным данным, за границей работают 3,2 млн украинцев. Причем это только на постоянной основе, а непостоянно за границей работают от 7 до 9 млн. Если русские в России просто вымирают, то украинцы – уезжают на Запад, живут там и присылают на родину деньги. Если это и потери населения, то совсем другие, чем у нас. (Разумеется, есть и безвозвратные потери, но они не столь велики, как кажется.)

2

А теперь посмотрим на ситуацию сверху. За пять лет правления Порошенко Украина, по сути, абсолютно переродилась. Это другое государство с другим народом. Проведена декоммунизация. Заложены основы кардинальных реформ, некоторые из них уже начаты. Некоторые институты созданы с нуля – например, украинская армия, которая стала сильной не только в военном, но и в политическом смысле. Некоторые сдвиги настолько значительны, что они будут поняты и осознаны лишь в будущем (я говорю о Томосе, который полностью уничтожает ныне существующую версию русской истории). И при этом экономика государства даже не особенно пострадала. Фактически, Украина ДЁШЕВО ОТДЕЛАЛАСЬ.

Я не буду говорить, кто ей в этом помог[1]. Я только призываю посмотреть на происходящее именно с этой точки зрения: очень значительные преобразования произошли, не так уж сильно ударив по населению. Преобразования подобного рода в других странах и в другое время могли стоить куда дороже – например, сопровождаться массовым голодом или гражданской войной.

На это можно сказать, что Порошенко в своих предвыборных обещаниях сулил украинцам золотые горы сейчас и сразу. Понимали ли украинцы, что их обманывают? А понимает ли ребёнок, которого привели в больницу на болезненную процедуру, что добрый доктор, говорящий «будет совсем-совсем не больно», немного лукавит? Да, понимает, дети ведь не глупы. Однако слова доброго доктора на него всё равно действуют – он им не верит, но они его успокаивают. Предвыборные обещания Порошенко имели тот же смысл – успокоительный. Никто ему, собственно, эти обещания и не припоминает. Это так же глупо, как детское «дядя соврал, было больно». На что он услышит от родителей – «скажи спасибо, что всё кончилось».

Почему же тогда Порошенко проиграл выборы? Я намеренно оставляю за пределами рассмотрения все те факторы, которые сам считаю фундаментально важными. Возьмём именно электоральный момент. Почему украинцы дружно проголосовали за человека совершенно иного типа, нежели Порошенко?

Я думаю, причина не в том, что они разочаровались в его программе (НАСТОЯЩЕЙ программе, которую на Украине «и так все знают и понимают»). А потому, что сочли её выполненной, а роль самого Порошенко – исчерпанной. Порошенко – сгоревшая ступень украинского космического корабля, который набирает скорость. Сгоревшую ступень нужно выбросить, её и выбросили.

Вопрос в другом: куда летит этот корабль?

Принципиальный ответ известен – «на Запад». Но тут важна конкретика, и в следующей нашей статье мы к ней и обратимся.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Хотя давно уже не секрет, что первым спонсором украинства всегда была и остаётся Российская Федерация.