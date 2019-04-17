 

Сергей Колясников: Медиахолдинг Hearst Shkulev угрожает интересам России

Один из популярных блогеров Сергей Колясников выступил с неожиданной критикой в адрес изданий и каналов, входящих в известный медиахолдинг Hearst Shkulev, сообщает издание УралПолит.ru. По информации блогера Колясникова, также известного в сети как Zergulio, которую он транслирует со ссылкой на один тюменский телеграм-канал, разработкой действий входящих в медиахолдинг структур может заняться ФСБ. Сделано это будет по информации Колясникова, с согласия Кремля, а в качестве причины он называет «серию серьезных проколов», допущенных изданиями и каналами холдинга Hearst Shkulev, самые яркие из которых - стрим с контртеррористической операции в Тюмени и педалирование материала с надписью, традиционной для Украины двух-трехлетней давности, и при этом оскорбляющей российского президента.
 
В случае с тюменским стримом, по мнению Колясникова, трансляция стала причиной того, что сами террористы узнали о контртеррористической операции. А после появления надписи на административном здании, входящий в холдинг портал 76.Ru был закрыт по требованию генпрокуратуры, о чем вскоре сообщил на своей страничке в Фейсбуке директор сети городских каналов Ринат Низамов.
 
По мнению Сергея Колясникова, градус напряженности в заголовках и материалах городских порталов, входящих в медиаимперию Шкулева усиливается, а саму повестку подхватывают «общественники, экологи и прочие оппозиционеры, подвязанные на консульство США». Блогер предполагает, что медиахолдинг с американским партнером может использоваться как инструмент «мягкой силы» для работы в регионах России. Блогер Колясников считает, что необходимо применить хотя бы симметричные меры по блокировке информационных каналов западного происхождения в качестве ответа на аналогичные ограничения русскоязычных каналов властями США.
 
«Не знаю, кто как, но лично я не считаю «свободой слова» то, что творит американский холдинг в самом сердце России. Это вообще к
«слову» имеет самое отдаленное отношение. Помните как на Украине детишки водили хороводы на Майдане, чтобы показать свою румяность, розовость и безобидность? Десятки тысяч жертв и сотни тысяч беженцев – вот цена тех хороводов. Неужели мы никак не можем защитить свою государственность от таких воздействий? – спрашивает Сергей Колясников и в качестве другого примера деструктивного американского влияния приводит слова и действия известного оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.  

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Сергей Колясников: Медиахолдинг Hearst Shkulev угрожает интересам России

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