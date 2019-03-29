Дело Олега Сорокина: в Нижнем Новгороде чествуют организатора покушения на убийство

Четверть века назад по всей России создавались новые органы государственной власти и местного самоуправления. Молодая страна с пылом взялась реализовывать свою новорожденную Конституцию. Этот романтический дух депутатов 90-х ощущается сегодня на юбилейных мероприятиях, проходящих в разных городах и регионах. Такие собрания становятся событиями местного масштаба, но празднование 25-летия Думы Нижнего Новгорода привлекло внимание журналистов и экспертов далеко за пределами этого региона.

Дело в том, что на торжественное собрание , проведенное в Гербовом зале легендарной Нижегородской Ярмарки, собрались не только депутаты разных созывов, но и руководители области и города, включая губернатора Глеба Никитина, председателя Законодательного собрания Евгения Лебедева, мэра Владимира Панова. Почетные места в зале заняли также депутаты Государственной Думы Денис Москвин и Вадим Булавинов, оба, кстати, ранее также избиравшиеся в гордуму. Состав гостей, вполне соответствующий уровню мероприятия и тому значению, которое придается сегодня развитию местного самоуправления.

Скандал грянул, когда в зале появился Михаил Дикин. Он тоже был депутатом Думы Нижнего Новгорода в 2000-2002 годах, а затем стал заместителем председателя Законодательного собрания, представляя «Союз правых сил». Однако закончилось его депутатство полным фиаско. В декабре 2003 года на пригородной дороге из автомата был расстрелян автомобиль Олега Сорокина, молодого видного предпринимателя, одним из партнёров которого был Дикин. Сорокин чудом выжил, получив несколько пулевых ранений и лишившись селезенки. Дерзкое преступление вызвало общественный резонанс, его расследование взяли на контроль власти, а за дело взялись лучшие следователи и опера региона. Вскоре выяснилось, что за брошенной машиной, на которой покушавшиеся скрылись с места преступления, приехали охранники Дикина. Потянув за эту ниточку, сыщики раскрутили клубок. В декабре 2004 года Михаил Дикин был задержан в Москве, где прятался у знакомых, а в июле 2006 года суд признал его одним из заказчиков убийства. Подельником оказался его младший брат, офицер полиции Александр Дикин. Дикина-старшего приговорили к 16 годам лишения свободы. Вынося столь строгий приговор, суд учёл ещё один эпизод, когда бывший депутат выстрелил из газового пистолета в лицо помешавшему ему на дороге водителю.





Торжественное собрание, посвященное 25-летию Думы Нижнего Новгорода.

Кружком отмечен Михаил Дикин. В первом ряду слева направо:

депутат Госдумы, секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин,

заместитель губернатора Дмитрий Краснов, депутат Госдумы Вадим Булавинов.

Фото с сайта http://www.gorduma.nnov.ru.

Спустя 12 лет Дикин освободился, но ни о каком возвращении в политику по понятным причинам речи уже не заходило. Хотя, как оказалось, причины эти не такие уж понятные, или понятны не всем. В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении оперов, участвовавших в раскрытии покушения на Сорокина. Основанием стало заявление одного из охранников, приезжавших забрать брошенную преступниками машину, использовавшуюся при покушении, некоего Александра Новоселова. В апреле 2004 года опера уже точно знали, что Новоселов располагает информацией об организаторах покушения, но скрывает эти сведения от следствия. Тогда руководство ГУВД согласовало проведение оперативного эксперимента, в ходе которого милиционеры, одетые в штатское, вывезли Новоселова за пределы города и возле дачного кооператива, изображая охранников Сорокина, подвигли Новоселова сообщить, что ему известно. Опера привезли на место проведения эксперимента и Олега Сорокина, который в соответствие с инструкцией, показал шрамы от пулевых ранений и спросил: «Зачем ты в меня стрелял?» В ответ Новосёлов, рассказал, что сам он в покушении не участвовал, что исполнители покушения ему неизвестны, но известны заказчики – братья Дикины. Впоследствии Новосёлов несколько раз менял показания, в конечном итоге заявив, что показания на Дикиных дал под принуждением.

На протяжении тринадцати лет прокуратура отказывала ему в возбуждении уголовного дела, неоднократно доказав законность такого решения в судах. И только ЕСПЧ встал на сторону Новоселова. Но полтора года назад в позиции прокуратуры произошел крутой разворот, и вот уже опера обвиняются в похищении Новоселова и превышении полномочий, а Сорокин идет их пособником. После судебного процесса, длившегося больше трех месяцев и запомнившегося массой допущенных нарушений, Нижегородский районный суд вынес Сорокину и отставным офицерам МВД обвинительные приговоры, назначив длительные сроки с отбыванием в колонии строго режима. Этот приговор еще не вступил в законную силу. Он обжалован и Областной суд приступит к рассмотрению апелляций 4 апреля.

Однако даже в обвинительном заключении – теперь уже по делу Сорокина и бывших оперов – написано, что Новосёлов сообщил действительно имевшиеся у него сведения, то есть не оговорил Дикиных, а дал следствию достоверную информацию. На это обращали внимание и адвокаты Сорокина.«Сорокин, который помог оперативным органам раскрыть преступление против самого себя — преступление дерзкое, преступление громкое, преступление, совершенное путем автоматных очередей, расстрела, теперь несёт за это ответственность», – заявил адвокат Дмитрий Кравченко.

Больше того, в судебных прениях защита обратила внимание, что поскольку приговор в отношении Дикиных не отменен, то заявляя в суде о том, что он оговорил Дикиных, Новоселов фактически лжесвидетельствует, будучи предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

То есть Михаил Дикин остается гражданином, осужденным за организацию покушения на убийство, и депутатом, полномочия которого были прекращены досрочно в связи с совершением тяжкого преступления. И вот этого гражданина, этого депутата, который подвел своих коллег, не оправдал доверия избирателей и нанес урон репутации представительных органов, приглашают на торжественное заседание по поводу юбилея гордумы. Он не просто участвует в торжестве, но занимает место в одном из первых рядов. На фото, опубликованном на сайте гордумы, видно, что Дикин сидит позади депутатов Госдумы и лидеров регионального отделения «Единой России».

Пикантность ситуации придает еще и то, что Олег Сорокин, превратившийся из жертвы покушения в преступника, трижды избирался депутатом гордумы, причем все три раза от одного и того же одномандатного округа. В 2010-2015 годах Сорокин был Главой Нижнего Новгорода при двуглавой системе МСУ, то есть он был избран депутатами и возглавлял гордуму. Ему-то как раз точно отведено персональное место в истории гордумы. Но вместо него почетное место на юбилее занял человек, заказавший убийство Сорокина.

Нижегородские политологи видят в этом не случайность, а возможный тренд. Они комментируют слухи о якобы готовящемся пересмотре дела братьев Дикиных и предупреждают об опасности политического заигрывания с преступниками.

«Если бы меня еще год назад спросили, возможен ли пересмотр в суде дела братьев Дикиных, я бы ответил отрицательно. Тогда это казалось невероятным. Сегодня столь категорично я утверждать уже не могу, – говорит политический обозреватель Сергей Анисимов.

«Основания как минимум для пересмотра приговора, а возможно и для его отмены уже налицо, – отмечает политолог Артем Фоменков. – Хотя если нечто подобное произойдет, то это может вызвать непонимание и отторжение в общественном мнении, да и с точки зрения здравого смысла такой поворот будет полным абсурдом».



