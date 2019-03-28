 

Попытка смягчить муниципальный фильтр провалилась

Муниципальный фильтр на выборах губернаторов, вероятнее всего, не смогут понизить до избирательной кампании 2019 года. Внести поправки в закон до назначения выборов чиновники просто не успеют, пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на зампреда Центризбиркома Николая Булаева.

«Вряд ли это случится до начала избирательной кампании. Месяц на то, чтобы перед первым чтением разослать проект в регионы, месяц — перед вторым чтением в Госдуме», — цитирует чиновника издание.

Известно также, что на данный момент готового законопроекта о смягчении муниципального фильтра не существует, и ни одна из фракций Госдумы не планирует его вносить на рассмотрение.

Напомним читателям, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова выступила с предложением снизить порог фильтра до 5%. Инициатива была одобрена в Кремле и в «Единой России».

АПН следит за развитием событий.
 

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