Закон о смягчении «муниципального фильтра» оказался под угрозой и может быть не принят до назначения даты ближайших губернаторских выборов.





По информации газеты «Коммерсант», Центризбирком и политические партии никак не могут договориться о внесении этого законопроекта в Госдуму. «Системную оппозицию» не устраивает предложенный компромиссный вариант, а единороссы не хотят быть инициаторами поправок.





В том случае, если закон не будет принят до назначения выборов (ориентировочно - это конец мая или начало июня), то голосование в сентябре 2019 года пройдет по старым правилам. Таким образом, на принятие закона в трех чтениях остается менее трех месяцев, а с учетом майских выходных - еще меньше.





Напомним читателям, что администрация президента согласовала вариант со снижением планки муниципального фильтра до 5%. Однако, это не приведет к каким-либо глобальным изменениям в ситуации на губернаторских выборах, так как другие жесткие требования закона смягчать никто не собирается.





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