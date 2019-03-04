 

Закон о смягчении «муниципального фильтра» оказался под угрозой

Закон о смягчении «муниципального фильтра» оказался под угрозой и может быть не принят до назначения даты ближайших губернаторских выборов. 

По информации газеты «Коммерсант», Центризбирком и политические партии никак не могут договориться о внесении этого законопроекта в Госдуму. «Системную оппозицию» не устраивает предложенный компромиссный вариант, а единороссы не хотят быть инициаторами поправок.

В том случае, если закон не будет принят до назначения выборов (ориентировочно - это конец мая или начало июня), то голосование в сентябре 2019 года пройдет по старым правилам. Таким образом, на принятие закона в трех чтениях остается менее трех месяцев, а с учетом майских выходных - еще меньше. 

Напомним читателям, что администрация президента согласовала вариант со снижением планки муниципального фильтра до 5%.  Однако, это не приведет к каким-либо глобальным изменениям в ситуации на губернаторских выборах, так как другие жесткие требования закона смягчать никто не собирается.

АПН следит за развитием событий.
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