Республики в составе России: инструмент сохранения национального многообразия или угроза распада страны?

Поскольку тема нынешних Калязинских чтений обозначена как «Третий Рим: историческая концепция или будущее России?», то хотелось бы проанализировать потенциал распада России, обусловленный её нынешним национально-государственным устройством.

Национальная государственность, как известно, была впервые введена в нашей стране Владимиром Лениным. А к концу Советского Союза существовали следующие её уровни:

- союзные республики;

- автономные республики;

- автономные края и области.

«Союз нерушимый» как-то легко рухнул, союзные республики СССР были преобразованы в отдельные суверенные государства, но и в современной России национальная государственность осталась, и этот фактор, разумеется, несёт в себе потенциал нового распада – теперь уже самой России.

Здесь следует напомнить, что, например, Татарская автономная республика на закате СССР на рубеже 80-х и 90-х требовала себе повышения статуса до уровня союзной республики. И хоть Россия сейчас представляет собой одно целое государство, многие эксперты заключают, что потенциал распада современной России не менее велик, чем тогда у СССР. И уместно вспомнить, кто бы тогда ещё за полгода до прекращения существования СССР мог предположить конец этого всемогущего государства?

К прошедшему 25-летнему юбилею Конституции уже публиковалась моя статья, «Право или бесправие? Навстречу юбилею Конституции России» В ней проблемы основного закона подробно анализировались, упоминалась и эта мина замедленного действия – республики (в составе России, по конституции – «государства»!).

Да что я, грешный – сам Путин Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, ввёл данный термин в связи с угрозой распада, правда потом ему пришлось подробно разъяснятьчто же он на самом деле имел ввиду под этой «миной». На этом видео с Межрегионального форума ОНФ в Ставрополе в 2016 г. в зале видны довольно много людей в национальных одеждах, поэтому президент в своей речи максимально корректен. Но его отношение к этническим границам территорий многонационального содержания он выразил, как видим, довольно ясно.

Вот и рассмотрим проблему на примере Республики Татарстан. Ведь сейчас, пожалуй, она и является главным оплотом «государственности внутри государства». Благодаря, конечно, человеческому фактору, ведь всё руководство республикой осуществляет прежняя «шаймиевская» команда, сформировавшаяся, как известно, ещё во второй половине восьмидесятых годов прошлого столетия. Да, в Чечню поступает значительно больше федеральных средств, чем в Татарию, но там-то – Рамзан Кадыров – верный и преданный лично Владимиру Путину, почти как сын по всем законам гор со всеми вытекающими. В Дагестане, вот, сменили всю правящую команду, на Владимира Васильева возлагаются большие надежды, что постепенно там наладится всё в интересах и в рамках системы сложившихся федеральных ценностей, а не по прихотям князьков или порой даже каких-то полу бандитов. Вот, и в Татарии патриоты России надеялись, что вслед за Дагестаном возьмутся за Татарстан – наводить в полной мере федеральный порядок. Ведь что говорить – не раз делались замечания о несоответствии местных конституции и законодательства федеральным. Даже председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин приезжал за этим в Казань, указывал – только что толку? И так – во всём: мягко прогибаясь по не принципиальным для регионалов вопросам, и до последнего делая вид, что не слышат по приоритетным.

Но все сомнения развеялись после февральского 2019 г. приезда президента Путина в Казань. Тема как-то мудро была выбрана – жильё для простых граждан. И про обращение с отходами не забыли, ведь движение против строительства мусоросжигательного завода под Казанью набрало внушительную силу. Да и про высокий спорт не забыли – пусть хоть фрагментом, но поздравление команды «Камаз – мастер» - тоже, как говорится – в ленте и в тренде. Но самое интересное было наблюдать как Владимир Путин держал себя с «президентом №2» Рустамом Минихановым. Необходимо напомнить, что в России действительно сейчас два президента, хотя уж сам Рамзан Кадыров ещё в 2010 заявил, что в России должен быть один президент, чем инициировал переименование данной должности в своём регионе, а дальше и остальные строем последовали. Даже закон потом приняли соответствующий, согласно которому и переходный период предусмотрели до 1 января 2015г. Но эта дата наступила уже давно, а №2 – существует, как известно, до сих пор. И Владимир Путин относится к этому факту, надо сказать, весьма лояльно. Итак, как же Владимир Владимирович общался с Рустамом Нургалеевичем в этот раз в Казани? Общая характеристика: ласково, по-отечески снисходительно. Даже к небольшим «шалостям», замечания по которым, сделанные в весьма лояльном тоне, растрезвонили едва не сотни СМИ. Ну стоит посмотреть хотя бы только один короткий фрагмент видео с кремлёвского Твиттера. Но здесь суть ясна абсолютно, ведь и так ни у кого нет сомнений – КТО персонально в стране главный. Но по содержанию визита было очевидно, что нынешняя команда получила из центра продление всех полномочий по реализации управления регионом и крупных проектов, включая освоение федеральных средств.

А жирную точку в истории нынешнего февральского приезда Владимира Путина в Казань поставила его неформальная встреча втроём с Рустамом Минихановым и, скажем так, создателем и носителем традиций нынешней региональной власти в Республике Татарстан Минтимером Шаймиевым.

И ведь дело тут не в том, что республикой сейчас в основном управляют люди из татарских деревень, выпускники местной «сельхозки». Кто в России посмеет кинуть камень в деревню? И не в родственных связях в руководстве, когда, например, один работает главой региона, а его родной брат – главным ГАИшником региона. Но, по сути, принципиально – зачем копать по родне? Не плохо ведь, а очень даже хорошо, когда родня помогает друг другу. Да и кто вполне русское слово «кумовство» отменял?

Дело совсем в другом, но об этом – ниже, а сейчас, вот эта жирная точка, в виде фото.

Неформальная встреча Президента России с двумя президентами Татарии – первым и вторым. Слева Минтимер Шаймиев, далее Владимир Путин, справа – Рустам Миниханов

Эта фотография тоже завоевала сети. Вот один из характерных комментариев к ней «…мудрый разведчик Путин из Шаймиева делает чуть ли не Героя России и обнимает так, что Бабай никогда не сможет больше выступать поперёк, и Миниханов тут тоже всё чётко понимает как надо…». Бабай – это по-татарски дедушка, так здесь все зовут Шаймиева.

А теперь то, о чём системная проблема сохранения целостности России в наличии республик и других регионов, названных по этническому признаку, как договаривались. На примере Татарии. Их две. Богатство семей региональных руководителей – всё-таки вторая, но в другом ракурсе.

Первая причина – объективное наличие некоей идейной закваски в самих татарах, носителях их традиционных ценностей как этноса, которая в потенциале способна пробудить реваншизм, сепаратизм, подогреваемые русофобией.

Её раскрытие требует краткого экскурса в историю края. Как известно, казанское ханство было присоединено к Руси после успешного похода на Казань Иоанна Грозного в октябре 1552 г. Между прочим, только третьего, после двух неудавшихся. И тут я должен отметить роль поражений и военных неудач для русских воинов и воевод. Не моя мысль, не помню, кто из русских писателей ещё в конце 80-х годов прошлого века выразил её в том смысле, что для русского воинства именно поражения имеют основное значение в последующем создании победы. Проигрыши наших воинов ведь были не только в результате «технических» причин, недостатка умений, но и в результате, например, предательств общих интересов своими же соплеменниками и единоверцами. Царь Иоанн Васильевич, хоть и был тогда молод, но всё это знал и понимал всей своей сущностью, что этот третий поход – не только техническими средствами, политическими, воинскими умениями и силой духа может стать успешным, но и много молился об этом Богу.

А, кстати, и о политике. Если кому скажут, что Казань брали русские – не верьте, в войсках Грозного было много инородцев и иноверцев, а более всего – касимовских татар.

Хоть битва та был жестокая, но после победы Иоанн Грозный не поступил с народом на побеждённой территории по законам тогдашнего средневековья, не уничтожил его. В его понимании Казань нужно было брать не для порабощения и уничтожения татар, и даже не для прекращения набегов и продаж в рабство русских людей. Брать Казань нужно было для создания Руси – России, наследниками которой являемся и мы, теперешние её граждане.

Однако, и до сих пор в татарском народе, несмотря на то, что он был включён в создание нового общего для всех государства почти пол тысячелетия назад, существует идея восстановления своей собственной, отдельной от России, государственности. Причём в ком-то из его представителей как некая мечта, а в ком-то и как бурлящая пламенем татарская сверх-идея. Есть и лукавые приёмы борьбы за умы. Мы, наблюдая опыт пост советского СНГ и шире стран СЭВ, все об этом прекрасно знаем. И по Прибалтике, и по Средней Азии, по Кавказу и Польше. А наблюдая за Украиной сейчас, мы все просто физически ощущаем, что там – просто безумие в этом плане.

Один из факторов – так называемое национальное возрождение народа, вдруг посетившее абсолютно все народы, но почему-то, кроме русского... На этапе развала СССР эти настроения у татар сильно стимулировали развитие реваншизма и сепаратизма, да и банальной русофобии. Площади на рубеже 80-х и 90-х кипели от криков и митинговщины, откуда ни возьмись вдруг появлялись идейные лидеры. «Русские оккупанты, убирайтесь!» - вполне можно было слышать и читать тогда.

Сейчас всё, это, конечно, по-видимому вполне стихло. Но ведь не умерло!

И хоть вроде-бы соглашаешься, что татары комплементарный русским народ и не видят жизни на этой территории без русских, а Татарию – отдельным от России государством, но ведь оранжевые технологии никто не отменял! Недаром же если в Казань наведываются либералы и смутьяны федерального уровня, то встречаются почему-то с татарскими националистами, но никак не с русской общественностью.

И, смею утверждать, что у каждого народа, имеющего малую численность по отношению к русским, есть подобный потенциал. Вопрос – в какие процессы этот потенциал породит в реальности? Сохранение, популяризацию и возрождения родной культуры народа, его языка, менталитета, воспроизводства носителей традиционных ценностей народа, включая культ дружбы между народами-соседями? Или русофобию, сепаратизм и развал страны, которую столько лет выстраивали сообща, поливая её земли не только своим потом, но и своей кровью?

На этот вопрос попытаемся ответить ниже (первая половина заголовка статьи обязывает, и пока не раскрыта), а сейчас – о наличии второй системной проблемы сохранения целостности России на примере Татарии.

Суть этой второй проблемы в том, что во многих регионах при власти сформировались не просто семьи, а на их базе – прочный олигархат, и Татария в этом плане, как во многом другом, флагман.

Здесь у всех высоких руководителей супруги и дети – если не тоже руководители, то, как здесь говорят, «удаЩливые бизнесмены» (дразниться не очень хорошо, конечно, но это цитата, и она в Татарии весь Интернет завоевала).

Так что потомки семей Шаймиевых, Минихановых и многих других в руководстве республики надёжно и очень высоко обеспечены во многих поколениях, занимают видное положение в рейтингах богатых людей, включая списки Форбс. Например, жена Рустама Минниханова Гульсина по итогам 2016 года заняла первое место в списке самых богатых жен российских госслужащих. Народ, конечно, видит богатую жизнь по телевизору, но совсем не понимает, зачем в её спа-салонах поставлены молочные ванны с пузырьками за невероятные деньги, и кто эти услуги покупает, да и вообще, народ путается в нулях доходов семей многих региональных руководителей и неотделимых от них родных по крови олигархов. Знаем все, что это системный факт не только для многих регионов, а и для федералов. Но если «федеральные» олигархи грабят страну в целом, то региональные представляют реальный потенциал распада страны, поскольку заинтересованы сохранить накопленное и в этом шкурном интересе легко могут оказаться доступным объектом внешней манипуляции.

Интересно и то, как сформировался правящий в Татарии нынешний олигархат. Этот второй фактор нынешней угрозы распада страны состоялся путём ловкого использования правящей командой первого фактора! Это сейчас практически все жители Татарии – патриоты России. Но в марте 1992 г здесь был проведён референдум, и за суверенитет по отношению к России выступили 61.4% проголосовавших. Почему, ведь более половины жителей республики даже не были татарами? Ответ прост – людям пудрили мозги, что у нас нефтяной край, и что при суверенитете наша нефть будет принадлежать народу, и каждый ребёнок, рождённый на этой территории, будет автоматически становиться миллионером. Ни больше, ни меньше – как в Саудовской Аравии. В чьих руках потом нефть Татарии оказалась – все знают, да и не только нефть. И не только благодаря команде Шаймиева, ловко манипулирующей идеями суверенитета и «татарской мечты» вернуть своему народу государственность, некогда утраченную, с помощью оголтелых татарских русофобов. Ещё, кнечно, Борис Николаевич Ельцин активно помогал в этом регионалам вместе со всей своей, уже федеральной, гоп-компанией.

Фактический итог существующей в татарском народе этой, так и назовём явление позитивно, мечты о собственной государственности, можно теперь подвести вполне. Примерно за 30 лет в Республике Татарстан вполне сформирована правящая и очень материально сверх обеспеченная система. В неё, разумеется, и главы районов входят. И, конечно, все региональные СМИ. И силовики. И даже историческая наука с местными прикормленными респектабельными академиками. Некий самостоятельный от народа, и в значительной степени для федерального центра, кокон. Можно заключить, что именно вот эта система, кокон – и есть единственный продукт реализации государство образующего потенциала татарского народа. Во всяком случае, на данном историческом этапе.

Известно ли всё описанное в Кремле в Москве и лично президенту Путину Владимиру Владимировичу? Вне сомнений. Но там известно также ещё много чего, что нам, рядовым гражданам совсем не ведомо. И раз уж ТАК Владимир Владимирович не просто обнял первого президента Татарии Минтимера Шариповича Шаймиева, а буквально прильнул к нему, то ему ведь виднее. Тут-то все знают, что хоть Бабай и почётный аксакал, но никуда от региональной власти не делся. А мы с этим миримся и будем жить дальше, ведь в конце концов на дворе не лихие девяностые, и шантаж, что Татария может стать «второй Чечнёй» сейчас совсем не уместен, жить можно.

* * *

Необходимо в рамках данной статьи ещё один серьёзный вопрос поднять, касающийся национально-государственного устройства России – а так ли на самом деле нужны не русским народам России «титульные» регионы? Ведь, хоть татарские деятели и говорили, что Республика Татарстан – единственное место на земле, где они могут реализоваться как татары, но есть ещё другие обстоятельства.

Первое то, что из примерно семи миллионов татар только два живут в республике, ещё три в остальной России, а два миллиона татар – вообще за рубежом живут. И в «свою» республику – как их сюда не зазывали – не переехали.

Второе – а что, русским и другим народам, населяющим Татарию – на вторых ролях оставаться здесь и довольствоваться только Домом дружбы народов с национальными костюмами, песнями и плясками?

Есть ещё и другие нюансы, например, то, что кряшен (православных, между прочим) до сих пор числят татарами, а они себя в большинстве к татарам не относят, считают себя отдельным этносом. А ещё есть другие татары, не казанские, а сибирские, крымские, касимовские, мишаре…

Национальный вопрос – разумеется, очень сложный, и как он решается в современной России, почти никого не устраивает, конечно, и нас русских. А наличие таких регионов, за которыми закреплена этническая принадлежность, как Карелия, или Еврейская автономная область – вовсе какое-то недоразумение – по этническому составу и титульному наименованию

Но давайте, поставим вопрос принципиально: насколько остро народам России необходимы элементы государственности и определённые, «закреплённые» за ними, регионы? Кроме национал-амбиций и возможностей узкому кругу семей оказаться, как говорят, в шоколаде.

Ведь если мина замедленного действия не является главной целью государства, то нужно внимательно посмотреть на то, какие ещё, кроме национал-суверенитетов есть механизмы сбережения, распространения и развития культур и языков народов, населяющих страну. Как бы сказал сейчас дедушка Ленин, окажись вдруг он в нашем времени: «Есть такой инструмент!» Конечно, этот инструмент – национально-культурные автономии (НКА). Инструмент, эффективный во всём мире, но крайне плохо «раскрученный» в нашей стране. Ведь смотрите: собрались три татарина в сибирской глубинке, и учредили НКА своего сельского поселения. И деньги должны выделяться бюджетные всех уровней . На воскресную школу для изучения языков, на обучение игре на национальных инструментах, на ремёсла, кулинарию… Чтобы праздник татарский провести, соседей пригласить, угостить чак-чаком и треугольниками. Всё возможно.

Конечно, каждый этнос – свой особый случай, и наличие возможности создания НКА в соответствии с существующим в России законодательством – не исчерпывающая мера формирования и реализации национальной политики. Например, очевидно, что, нужна специальная особая забота государства о народах и языках, которым грозит исчезновение. Для этого – специальные программы, и они в нашей стране существуют, работают. А у татар есть не только федеральная и других уровней НКА, например, уже много лет функционирует «Всемирный конгресс татар». Очень статусная и важная организация, призванная решать общие проблемы татар в мировом масштабе. Существует также татарская «Милли Шура», множественные татарские национальные общественные организации. Всё это не запрещено, надо только работать. Не ресурсом административным пользоваться с целью натягивания на себя одеяла или даже чтобы «строить» всех, кто не принадлежит к твоему этносу и не кланы плодить, а заниматься самоорганизацией. Кстати, в новых условиях, когда Москва отменила обязательность неродных и «республиканских» языков, наши татары наконец фактически занялись собственной самоорганизацией. Стали собираться и вырабатывать «Концепцию развития татарского народа». Дело, разумеется, нужное, но чего столько десятилетий ждали? Рассчитывали на административный ресурс «титульного» для татар региона? В каком направлении двигался этот ресурс – расписано ясно в данной статье, и секретом никогда не являлось. И ведь данные явления не исключительны для тех или иных регионов, а проблема масштабов страны.

Сейчас не может быть сомнений, что бонусы, манной с неба упавшие узкому кругу лиц в регионах под видом развития национальных культур народов России, канут в лету. Не сейчас, конечно, но ведь звоночки об этом регионалам уже давались, и не только устами разных политиков федерального уровня. Федеральные округи – когда ввели? Ещё в 2000-м, если кто забыл. И называемый везде мудрым Шаймиев тогда совершил ошибку, что не держал носа по ветру, что не налаживал активное взаимодействие с руководством Приволжского федерального округа, даже почти открыто не считался этим руководством. В частности, с Сергеем Кириенко, у которого, как говорят, такая линия поведения руководства субъекта не только вызвала досаду тогда, когда он руководил округом, но и запомнилась впредь до сих пор, и играет, конечно, отнюдь не на предоставление Татарии большей самостоятельности, а совсем наоборот.

А сразу после февральской поездки президента Путина в Казань премьер Дмитрий Медведев утвердил «Стратегию пространственного развития до 2025 года», в которой сформированы 12 макрорегионов. Цель Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности. Всё здесь, в общем, ясно.

* * *

И последнее обстоятельство, определяющее целостность нашей страны, пожалуй, более всего – русские в республиках России. Ни больше, ни меньше – именно этот фактор и есть самый настоящий форпост целостности России. Не всегда, конечно, здесь идёт какая-то явная брань в этих регионах за целостность страны. Скорее, наверное, духовная брань, ведь не зря в гимне России страна наша называется не иначе как Хранимая Богом.

Поэтому каждому, кто считает себя русским, православным, нужно не только в церкви, где произносится молитва «о Богохранимой стране нашей Российстей, властех и воинстве ея…», но и на домашней молитве, и на всякой другой поминать нашу страну и друг друга.

Без Бога нет ни России, ни русского человека, и надо просить молитв всех о упокоении православных воинов, павших при взятии Казани и всех православных воинов, за веру, царя и отечество живот свой положивших. Хотелось бы, чтобы в Калязине осталась привезённая мною сюда святая икона.

Икона Богородицы в образе игуменьи Казанского Зилантова монастыря над Храмом-памятником православным воинам, павшим при взятии Казани и собор всех казанских святых.

Здесь в центре – Божья Матерь – посреди Свято Успенского монастыря на вершине Зилантовой, горы правой рукой благословляя нас, а левой – удерживая посох игуменьи монастыря, поражающая им крылатого дракона – того самого Зиланта. Слева и справа от Неё – все святые земли Казанской – собор сорока девяти казанских святых, имена чьи прославлены, начиная с патриарха Гермогена, святителей Казанских Гурия, Германа, Варсонофия… Сверху же на Божью Матерь, монастырь и через Собор Казанских святых – ангелы спускают бережно Святой образ Её Успения, а у подножия горы – впереди, среди вод реки Казанки – Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, под спудом которого в символической пещере угадываются похороненные здесь православные воины, павшие при взятии Казани за веру, царя и отечество.

Видим мы все, что земля наша Российская сплошь прославлена святыми, Калязинская земля – не исключение. Как и земля Казанская.

Будем же братия и сестры молиться ко всем святым, в землях наших просиявших, и друг о друге, дабы пребывала страна наша во благоденствии и во благом единстве. Аминь!к докладу на VIКалязинских чтениях, февраль 2019