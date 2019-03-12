«Медуза» спасёт мир, красоту и Харви Вайнштейна

Раз уж вы не побрезговали открыть этот текст, сразу насладитесь главной мыслью : справедливость, граждане и товарищи, дамы и господа, всё-таки существует и даже торжествует, время от времени.

Пусть не одна для всех, но не будем придираться, будем надеяться.

Есть ещё такое умное слово "прецедент", именем которого самые проворные адвокаты иногда успешно заклинают разного рода неожиданности.

Например, нашкодил какой-нибудь (условный !) Боря, нахамил, превысил свои человеческие и административные полномочия, обидел кого-нибудь, оскорбил и задискриминировал. Должен быть подвергнут возмущению, поруганию, остракизму, обезноздрен и сослан на Соловки.

Ну, ладно, не обезноздрен и не на Соловки. Пусть попроще : уволен и засрамлён. Даже ещё проще: ушёл по собственному желанию, оглашён и прокажён в профессии навсегда. Ну, пусть не навсегда, а на годы тоски и раскаяния.

Вот тут и приходит адвокат и говорит про « прецедент »: позвольте, говорит адвокат, но почему же Боре так строго?! Вон, Ваня сделал то же самое, так его пожурили, посрамили и обратно, говорят, заходи!

Ничего, говорят, помутили и забыли, уже можно всё сначала. Заходи и будь осторожнее - впредь не попадайся. Так за что же Борю, когда Ваня?!.

Извольте с Борей по справедливости, у нас таки демократия, одна на всех, что Боря, что Ваня, всё равно. Извольте переиграть и забыть.

И это абсолютно правильно, граждане и товарищи, дамы и господа. Потому что, там где сейчас условный Боря, совсем недавно был безусловный Ваня.

А Ваня, может быть, несмотря на некоторые огрехи, очень нужный сотрудник, без Вани, может быть, и жизнь хренова, и пресса безвкусна, и дело стоит.

К тому же, вполне возможно, что и Ваня не особенно виноват: а вдруг, Ваню вообще оговорили? Как-то мутно всё с Ваней получилось, бестолково и некрасиво. Вызывает здравые сомнения и лёгкую неприязнь всех ко всем. Сейчас такое всё чаще и неприязнь всё тяжелее. Не знаешь, откуда рванёт и где правда. Верить не хочется уже никому, зато сильно хочется, чтоб все замолчали и больше не позорились.

Пусть бы разбирались собственными средствами: сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап. Иными словами, дал руке волю - получи рукой по лицу. Этого, обычно, вполне хватает, особенно, на корпоративе. В конце концов, честнее всех остаётся аксиома : мужчина всегда ведёт себя с женщиной так, как он чувствует, что она ему позволяет. Несмотря на исключения.

Мы живём во времена жалоб и страдальцев. Кто первый нажалуется - тот и победил. Это теперь - на каждом шагу, потому что не додумались, пока, как из повального флешмоба задискриминированных вычленять реально пострадавших и отделять их от мнимых и симулянтов. То есть, не вычленять, конечно же (такое опасное слово...), а отсекать, аккуратно, но безжалостно. Потому что ведь, мама дорогая, надо же будет когда-нибудь всё-таки остановиться. Иначе, ни трибуналов, ни адвокатов не напасёшься, а прецедентами можно будет улицы мостить.

Может, Ваню незаслуженно застыдили, а он, как честный человек, ушёл аристократически скромно, только что не застрелился, потому что времена не те. Ушёл, походил вокруг да около, пока все поостыли и подзабыли. А потом осада задремала, ему свистнули и он вернулся.

Вполне разумно и законно, я считаю, правильно вернулся: не ходить же всю оставшуюся жизнь кругами и не трудoстраиваться у конкурентов. И в управдомы ни к чему. Ну глупо же. Человек нужен здесь: у него борьба, работа, тусовка - всё включено, всё улажено.

Что бы там ни было - всё прошло, Ваня пострадал и искупил. Пусть Ваня снова расцветёт и возглавит, несмотря на оставшиеся сомнения. Может, он ещё заслужит и посрамит всех недовольных. И прошлых ошибок ни за что не повторит.

Так что, напрасно все так расщедрились на демотиваторы с медузами и мозгами. Чего пристали и зачем травите?

Ведь мораль сей басни вовсе не в мозгах, а в стандартах - тех, которые с двойным дном : ванин прецедент когда-нибудь спасёт условного Борю. И ещё много безусловно полезных и нужных гражданскому обществу людей, которых обвинят в чём-нибудь недостойном, а адвокат с журналистом придут и скажут, да ладно вам, вон, у Вани было, и у Бори было, таки прецедент !

Бросьте и не сепетите. Спасение чести пострадавших - дело рук самих пострадавших. А честь издания - дело рук правящей тусовки. Все дела.

Не головы же им сносить и не приговаривать навечно.

Это даже хорошо, что сложился именно такой толерантный и креативный прецедент, неужели вы не понимаете! Прецедент этот необходимо поскорее оформить информативно, заложить туда, где не побьётся и доставать теперь, при каждой серьёзной необходимости.

Этим прецедентом теперь следует лупить по башке всех поющих хором про "суровые годы приходят", каждый раз, когда чересчур фальшивых теноров заносит, например, при виде депутатов не их капеллы и доселе слаженное пение переходит у них в поросячий визг.

Прямо сейчас можно сбегать, найти депутата Слуцкого и рассказать ему про "ванин прецедент", вдруг, ему будет интересно узнать, что так тоже можно.

Но главное- главное !- глупо было бы останавливаться на достигнутом: смотреть надо шире и видеть обьёмнее. На дворе глобализация и ей скоро подчинятся даже чужие законы.

И Харви Вайнштейну, наверняка, любопытно будет узнать про Ваню Колпакова и ухватить надежду за комариный хоботок.

Может статься, найдётся хороший адвокат и пробьёт «Ваниным казусом» голливудское дно, по самые недра земные.

Справедливая "Медуза" спасёт мир, Харви, как Ваня, вернётся в профессию и только представьте, как снова заживём : чего скрывать, Харви был способным продюсером, при Харви какая красотень процветала на мировых экранах, вместо сегодняшних задискриминированных, убогих и обиженных всех сортов.