Крепостьяне

В любой детской компании (что в хулиганской стае, что в кругу благовоспитанных детей), когда приходит в голову оскорбить кого-нибудь за дело или в виде спорта, обычно вначале перебирают недостатки жертвы, реальные или мнимые, а потом пытаются уязвить, сказав обидное о родителях жертвы или об их отсутствии.

«А у тебя отца нет!»

«А у тебя мама дворничиха и ещё другое слово!»

Это гнусно, несправедливо, но естественно. «Интересная скотина человек, весёлая скотина!» (А.Т. Аверченко). И естественно же отвечать на такое хамство, не выбирая особо слов, а то и грубым действием.

Но как относиться к детям изрядного возраста, которые в ответ на оскорбление по своему или родительскому адресу (а порою и без повода) с жаром принимаются рассказывать:

«У меня мама дворничиха, потому что у меня бабушка пьяница, а дед сумасшедший!»

«У меня папа есть, он лётчик, только его в тюрьму посадили, потому что он наркотики перевозил и стюардессе голову отрезал! А он как лучше хотел – чтобы мы с мамой жили лучше всех!»?

При этом странные великовозрастные такую дикую ложь считают благой, обеляющей их и родителей, и помалу начинают верить в неё. Про сомнительного лётчика-налётчика (который вовсе не папа, но тип во всех смыслах левый) ещё могут рассказать наоборот, одно хорошее: он, мол, только выращивал цветы, коллекционировал марки, занимался человеколюбивой алхимией, а голову ему подбросили. Но выдумки о предках – изгоях и уродах смакуются уже ни к селу ни к городу, в любом разговоре и всё тошнотворнее. Что там фантазмы Хармса – Сорокин с Мамлеевым отдыхают!

Приблизительно тем же самым занимается всё больше бывших советских граждан русскоязычной национальности, с жаром повторяющих: «Антисоветчик – всегда русофоб!»

В антисоветчики эти советские люди записывают всех, кто скажет хоть что-нибудь хорошее о несоветской России. Русофобы, по мнению советских не-русофобов – это все, кто недостаточно соглашается с тем, что дореволюционные русские были нищим и диким народом, находившимся в рабстве у дегенератов и садистов.

Причём «рабство» – это не фигура речи. Новые советские могут заявить и что крепостное право и рабство суть одно и то же, и что после отмены в 1861 г. рабства настало крепостное право, потому как начались ужасные «выкупные платежи», и что капиталистическое рабство хуже крепостного права. Бесконечная истерика сегодняшних российских крепостьян о крепостном праве и «поротых на конюшне» и вправду делает их весьма похожими на политических негров и негролюбов, зацикленных на теме рабства и «блэкфейса».

Люди, вроде бы учившиеся в лучшей-де в мире советской школе (включая высшую), пачками изрыгают такое, что складывается ложное впечатление, будто эта школа была двухклассной и гуманитарное обучение в ней заканчивалось ровно на рубрике «Жизнь детей до революции». Впечатление это ложное, ибо в советской школе многому из открываемого ныне крепостьянами в самом лучшем случае подивились бы. Например, самый косный советский преподаватель знал, что крепостной была лишь меньшая половина крестьянского сословия, а власть помещиков над крестьянами возникла не из нездоровой потребности пороть кого-то на конюшне, но из необходимости как-то содержать военное сословие в суровой, малоурожайной и много воевавшей стране.

Наконец, уж советские историки и особенно литературоведы любили говорить об «оскудении дворянства» – что дворянство в пореформенный период повсеместно, кроме разве что гвардии и статусных ведомств разбавлялось разночинцами, вишнёвые сады переходили к Лопахиным, а большинство дворян крутилось «от получки до аванса» зачастую далеко не в государственной службе. В общем, шёл обычный процесс модернизации общества в целом и нобилизации образованного слоя. Но крепостьянам, то и дело голосящим, что в России невесть в каком году имелось «три процента грамотных», неведомо, что никаких помещиков большинство предреволюционных крестьян отродясь не видело и работало исключительно на себя и семью.

Самый марксизм для крепостьян состоит в идее, что эксплуататоров нужно экспроприировать, убив или выгнав в Париж, чтобы помучились (лучше убить, иначе вернутся с Гитлером и гитлероравным Власовым). Ни про развитие производительных сил, без которого не может быть перехода к социализму, ни про то, что культура и просвещение являются надстройкой над экономическим базисом, ни про само накопление капитала крепостьяне словно и не слыхали. Для них оказывается внове мысль, что попытка «всё поделить» при недостаточном развитии производительных сил обернётся лишь обнищанием общества, ибо разрушатся и капитал, и социально-культурная надстройка. Отчасти это и произошло в итоге 1917 года в России, потребовав 12 лет спустя фактически новой революции, поскольку СССР остался без достаточного инвестиционного капитала, необходимого количества квалифицированных кадров и общественных институций, нужных для дальнейшей модернизации – пришлось по сути завоёвывать деревню и проводить социальную и техническую модернизацию, превратив страну в нечто подобное восточной деспотии.

Для крепостьян это не аргумент. Аргумент для них – волшебные слова «периферийный капитализм». Революция была необходима, поскольку Россия хуже остального мира, хуже периферийных Италии или Швеции, хуже какой-нибудь Бразилии, где тепло и яблоки. В России никакой модернизации без истребления «эксплуататорских классов» и десятилетий драконовских мер получиться не могло. Николай II не по анекдоту, а взаправду виновен перед крепостьянами в том, что не заготовил ресурсов на весь ХХ век. СССР был самым прогрессивным государством мира, но советский социализм был заляпан родимыми пятнами из-за социального материала («плохих русских генов», как говорят в других кругах).

По странному убеждению многих крепостьян, в России, кроме потомственных поротых, никого иного попросту не выжило, и неисчислимые враги-антисоветчики особенно отвратительны тем, что отрицают-де своё крепостьянское происхождение. Ещё удивительнее, что в спорном факте полного если не истребления, то расточения эксплуататорских классов сегодняшние советские эгалитаристы находят чуть ли не особую доблесть революционной власти, а в отрицании его – особую антинародную злостность: «Врут антисоветчики! Я поротый, ты поротый, они поротые, все поротые!»

Что за радость ощущать себя потомственными поротыми крепостьянами и навязывать это чувство решительно всем окружающим?

Самим крепостьянам, если вдуматься, такое вряд ли в радость. Это скорее логичный приквел к современности, как они её понимают. А понимают они её как новый извод советской мифологии: если прежний брызгал натужным оптимизмом, то новый почти безнадёжно пессимистичен. Их история – это история для неизлечимо нищих духом, беспросветно буквальное понимание приговора «прах ты и в прах возвратишься».

Пожалуй, кроме инертного советского невежества, исторического и гуманитарного в целом, что сегодня оборачивается безобразной деформацией советской мифологии (и без того далеко не прекрасной), в основе крепостьянства есть одна причина, которую можно даже назвать рациональной. Недавнее прошлое видится крепостьянам чудовищным, настоящее – унизительным и мрачным, будущее – тёмным и почти безысходным. Да и в то, что СССР был «лучшей в мире страной», по правде верят далеко не все из них. Вот если убедить себя, что у «красного проекта» был не просто «низкий старт», а старт из самых глубин ефремовского Инферно, то можно объяснить и бесконечные «временные трудности» СССР, и уязвимость советского общества, приведшую к его крушению. Начинает и брезжить смутная надежда, что перестроечное грехопадение советского человека и нынешнее вавилонское пленение – это зло, всё же далёкое от предсоветского ужаса.

Но не больше ли в крепостьянстве и прочих навязчивых идеях новых красных («Сегодня – памятники Солженицыну, завтра – пересмотр итогов Второй мировой войны!») мазохистического азарта?

И не наводится ли этот морок со стороны? В новую красную мифологию неплохо вкладываются.

Можно, конечно, предположить, что это делают люди, у которых за душой ничего, кроме сопромата, и что они по простоте этой души, истерзанной девяностыми, всё несоветское воспринимают как бесконечные девяностые и некритически проглатывают левые агитки любого времени.

Однако не оставляет ощущение, что это ложь не просто истерическая, а злонамеренная. Русским очень хотят внушить, что они и есть поротые крепостьяне, ни на что без волшебной советской власти не годные и ничего хорошего не достойные, для которых единственный шанс не только на благополучие, но и на выживание угас вместе со сталинской трубкой, в крайнем случае – с факелом московской олимпиады. Не о том ли неуклонно нудит и коллективный западный гоблинолог-орколог? Не те ли это русские, с которыми предпочтительно иметь дело не только Западу, но и Востоку?

Кроме того, мы вроде как живём во многонациональной стране, что большинство носителей советского мировоззрения всячески подчёркивает. Как быть с российскими национальными меньшинствами, как правило, никакого крепостного права не знавшими? Потомственные крепостьяне Архангельской или Курганской области собираются им внушать, что мы все единый поротый многонациональный народ? Или выстроится иерархия народов, в самом низу которой окажутся русские крепостьяне, ритуально плюющиеся при всяком упоминании о «барах» и трясущие воображаемыми струпьями. Выше – народы вроде татар, которые, в отличие от русских, не рассказывают про себя, что над ними изголялись «баре», а наоборот, имеют право на идеализацию земледельческого труда (или иного древнего уклада) и красивые феньки. А ещё выше – некоторые особо гордые этносы, которым ни одна красная собака не посмеет сказать, что они все «поротые».

А хорошо ли крепостьяне, причитающие о «жертвах ЕГЭ» и «Колях из Уренгоя», забыли настоящее презрение к старшим, бурлившее и переливавшееся через край в 80-е – начале 90-х? Крепостьяне забыли поколение, в котором на порядок больше было стыдящихся, что они «русские из совка»? Или не забыли, но уверены, что это всё настало «из-за Солженицына», а не вызрело гнойным ответом на грязный наждак советского быта и, что саднило не меньше, на занозы назойливого советского юродства, псевдопатриотического мазохизма, натужного опрощенчества?