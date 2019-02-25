Краткая история острова Чунга-Чанга, или Карго-культ в его развитии

ДАНО:





На остров Чунга-Чанга высадились белые люди. Они прилетели на самолётах и меняли у местных жителей на кокосы и бананы всякие удивительные ништяки. Какое-то время они там регулярно появлялись и даже построили аэродром. Потом они туда летать перестали. (Неважно почему: может, маршрут стал неинтересен, а может, выяснилось, что на соседнем острове Чанга-Чунга кокосы слаще. На островен Чунга-Чанга этого не знают.)





ТУЗЕМЦЫ РЕШИЛИ:





Сохранять аэродром в неприкосновенности – вдруг ещё прилетят и привезут ништяков.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: решение рациональное и правильное. Ништяки белых людей бесценны, и даже небольшой шанс снова их заполучить – это хорошо.





ПОДОЖДАВ, ТУЗЕМЦЫ РЕШИЛИ:





Установить на аэродроме макеты самолётов из дерьма и палок. Вдруг они приманят настоящие самолёты.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: решение вполне рациональное в рамках компетенции туземцев. Они ведь не знают, почему самолёты прилетели сюда и почему летать перестали. Вдруг и в самом деле изображения самолётов приманят настоящие? Кстати, это реально возможно: какой-нибудь лётчик с пустым баком может и купиться. Лётчика можно пленить, ништяки поделить, к тому же теперь у них будет хоть один настоящий самолёт. У лётчика можно узнать, как он летает и что для этого нужно.





НО ТУТ ПРИШЁЛ ЖРЕЦ И ПОВЕЛЕЛ:





Совершать у самолётов моления, возжигать благовония, а молодёжи запретить трахаться в дни убывающей луны. Тогда самолёты прилетят.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: обычная жреческая политика. На прилёт или неприлёт самолётов не влияет никак. Зато на положение жреца влияет, и даже очень.





ОДНАКО МОЛОДЁЖЬ, ИЗМУЧЕННАЯ ВОЗДЕРЖАНИЕМ, СОБРАЛАСЬ И:





Сожгла все самолёты из дерьма и палок к чертям собачьим. Жреца съели, аэродром разрушили.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: понять людей несложно, но лучше бы им ограничиться съедением жреца. Радикализм в таких вопросах до добра не доводит.





НА ОСТРОВЕ УСТАНОВИЛАСЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА:





Которая утверждает, что никаких летающих машин не существует, всё это вредные байки, придуманные жрецами. Стариков, которые рассказывают про самолёты, белых людей и ништяки, забивают палками. Немногие оставшиеся ништяки выбрасывают в море.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: Ну вот да, до добра и не довело.





И ТУТ ВНЕЗАПНО:





На остров садится-таки самолёт. Туземцы в шоке, растерянности и ужасе. Одни предлагают пилота убить, а самолёт утопить. Другие – покаяться, пилота кормить бананами и кокосами до отвала, дать ему красивых женщин, а самим вернуться к культу предков и перестать трахаться в дни убывающей луны (а также запретить бананы). Побеждает вторая точка зрения. Пилота закармливают кокосами и бананами, а на месте бывшего аэродрома воздвигается преогромнейший макет самолёта из дерьма и палок. Из каких-то щелей вылазят новые жрецы, говорят о покаянии за съедение прежнего жреца и прочих интересных перспективах.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: опять-таки, «понятно», но повторимся: радикализм в таких вопросах до добра не доводит.





ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ





Пилот улетает, поправившись на 20 кг (и затраханный местными туземками). Никаких особых ништяков от него никто не получает, кроме жрецов и верхушки – им он дарит авторучку, компас и ещё какую-то хрень. На острове зреет недовольство.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: ну да, всё понятно, но последствия будут плохие.





И ПРОИСХОДИТ ПЕРЕВОРОТ.





Жрецов съедают всех поголовно. К власти приходят пылкие фанатики, утверждающие, что самолёты должны летать. Строят самолёты из дерьма и палок, пытаются летать на них, сбрасывая их со скалы вниз. Несколько фанатиков таким образом гибнет, остальные приходят к выводу, что пусть уж лучше самолёты стоят на аэродромах, а мы будем говорить, что проводим испытания в обстановке повышенной секретности.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: из совершенно правильного тезиса «самолёты должны летать» туземцы сделали неправильный вывод «самолёты из дерьма и палок должны летать». Дальнейшее вытекает из этого – люди стали заложниками ситуации.





ПРОИСХОДИТ НОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ.





К власти приходят суровые прагматики (среди которых ¾ - бывшие фанатики). Они утверждают, что никаких самолётов нет и у белых людей, которые добрались до острова морем, а потом налепили на свои лодки крылья, тоже из дерьма и палок, чтобы обмануть туземцев. Белые вообще притворщики и очень хорошо умеют дурить головы. Ну а мы, туземцы – честные ребята, мы сказок не рассказываем, что летаем. Летать вообще невозможно. Не бывает этого. О происхождении волшебных ништяков прагматики говорят – «наверное, белые их отобрали у кого-нибудь».





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: карго-культ обратился в свою противоположность. Которая ГОРАЗДО хуже того, с чего начали.





ФИНАЛ.





На острове Чунга-Чанга появляется огромный белый самолёт со спиралевидно закрученными крыльями и трёхэтажной хрустальной кабиной. Именно появляется – никто не видел, как он прилетел. Из него вылезают белые люди – милые, дружелюбные, с ништяками. На все вопросы туземцев говорят – да, мы прилетели, вы просто не заметили, ну бывает. Какое-то время проводят на острове, смотрят на аэродром с самолётами из дерьма и палок, кто-то говорит «ну совсем как у нас». На вопрос одного из туземцев – «летают ли ваши самолёты» - следует ответ: «да ты сам посмотри, может ли такая хреновина взлететь, аха-ха, ну и дураки же вы тут».





Ночью самолёт тихо исчезает, оставив туземцев в полнейшем недоумении.





ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: за истекшее время белые люди придумали телепортацию. Однако отказываться от авиации не стали. Во-первых, из соображений «а вдруг с телепортацией что-то выйдет нехорошо и придётся снова летать». Во-вторых, профсоюзы пилотов и авиадиспетчеров очень влиятельные. В-третьих, транспортная инфраструктура рассчитана на ээропорты. В-четвёртых, авиацию надо поддерживать хотя бы для того, чтобы вредителей с воздуха морить, для возушной разведки и прочих таких целей. «И ваще давайте не будем ничего фундаментально ломать».





Так что телепортационные генераторы устанавливают теперь в самолётах. А вся остальная инфраструктура – аэродромы, лётные полосы и вот это вот всё – осталась без изменений. Некоторые из этих самолётов даже могут летать – хотя в последнее время всё чаще обходятся макетами (зато красивыми)… Но что могут понять из всего этого бедные туземцы?



