Свидетель по делу Олега Сорокина при даче показаний следовал указаниям должностного лица

Вчера 4 февраля в Нижегородском районном суде прошли очередные слушания по делу экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и бывших сотрудников МВД Евгения Воронина и Романа Маркеева. Вопросы процессуального характера вновь оказались главными, отодвинув на второй план рассмотрение по существу.





Как сообщает сегодня газета Московский комсомолец, вполне обоснованное возмущение подсудимых и адвокатов вызвал тот факт, что один свидетелей при даче показаний пользовался распечатанным текстом, который, как он сам заявил, дало ему «на всякий случай» некое должностное лицо, вызвавшее его в суд. По словам свидетеля, данный текст является выпиской из протокола его показаний, которые он давал на предварительном следствии.





«Произошла ситуация, которая в моей многолетней адвокатской практике происходит вообще впервые», – прокомментировала адвокат Воронина Сталина Гуревич.





Как отметил Олег Сорокин, человек, передавший свидетелю текст с показаниями, хорошо осведомлен о ходе процесса. Он знает, кто и когда будет допрошен и обладает информацией, которой нет даже у адвокатов. Сорокин напомнил, что в начале заседания он спросил, кто будет выступать в качестве свидетеля сегодня. Судья сказала, что точно это неизвестно.





«В ходе судебного заседания был установлен факт, что неустановленные лица снабжают свидетелей на входе в зал суда какими-то материалами, – обратился к суду Олег Сорокин. – Необходимо установить, что это за лица, так как это форма воздействия на свидетелей».





Защитники заявили ряд ходатайств, которые помогли бы выяснить, кто эти лица. В частности, они просили приобщить текст к материалам дела, проверить номер телефона, с которого звонили свидетелю. Суд отказал. При этом, адвокат Дмитрий Артемьев был наказан замечанием и предупреждением за настойчивость в этом вопросе.





«Более того, суд категорически запретил задавать вопросы кто, при каких обстоятельствах и каким образом передал эти самые документы, – отметила Сталина Гуревич. – Мне со своего места было хорошо видно, что эти документы являются не чем иным, как протоколом допроса свидетеля с показаниями, которые он давал ранее на различных стадиях следственного процесса».





По мнению Гуревич, позиция суда говорит о том, что источник этих документов суду хорошо известен. А защитник Дмитрий Кравченко заметил, что на все прочие нарушения порядка в зале суда, реакция обычно следует.





«Судья тут же поручает приставу выяснить, кто, как, какие паспортные данные и так далее, – сказал Кравченко. – А в этой ситуации никто этими вопросами не заинтересовался».





Гуревич расценила случай со свидетелем как вопиющее нарушение, подпадающее под статью уголовного кодекса о вмешательстве в деятельность суда. Адвокаты намерены добиться выяснения всех связанных с ним обстоятельств.





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