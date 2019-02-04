Деньги на «суверенный интернет» депутаты возьмут у налогоплательщиков

Российские власти активно поддерживают законопроект о «суверенном интернете», внесенный ранее на рассмотрение в Госдуму РФ.





Интересно, что финансировать этот мегапроект чиновники предлагают за счет налогоплательшиков, если не будет учтена необходимость выделить деньги из федерального бюджета под эти цели. В этом случае, россиянам придется оплатить специальное оборудование для пропуска трафика, которое операторы связи получат безвозмездно. Кроме того, деньги потребуются на создание центра мониторинга и управления сетью, а также на проведение учений по повышению информационной безопасности. Об этом говорится в отзыве кабмина, размещенном на сайте Госдумы.





Кроме того, в законопроекте имеется правовая неопределенность в положениях о том, о каких угрозах целостности, устойчивости и безопасности функционирования сети Интернет и сетей связи общего пользования идет вообще речь.





Неизвестно пока и то, в каких случаях будет осуществлен переход на централизованное управление сетью связи общего пользования, кто вообще, кроме операторов связи, собственников и(или) владельцев сетей связи, будет выполнять указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования.





Напомним читателям, что проект закона о «суверенном интернете», внесенный в Госдуму одновременно с законом о наказании за оскорбления чиновников, требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность независимой от западных серверов работы рунета.





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