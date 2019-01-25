 

В России вводят платную регистрацию всех гаджетов с выходом в Интернет

Несколько представителей Совета Федерации и депутатов Госдумы подготовили законопроект об обязательной платной регистрации любых мобильных устройств.

Как сообщает РБК, по новому закону с 1 февраля 2020 года в России будет вводиться платная регистрация всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). 

Регистрацией смартфонов, а также ноутбуков и планшетов будут заниматься как производители и импортеры, так и сами покупатели. Стоимость регистрации составит на начальном этапе около 100 рублей.

Сотовые операторы получат предписание заблокировать все устройства, не прошедшие обязательную регистрацию. 

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
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