В России вводят платную регистрацию всех гаджетов с выходом в Интернет

Несколько представителей Совета Федерации и депутатов Госдумы подготовили законопроект об обязательной платной регистрации любых мобильных устройств.





Как сообщает РБК, по новому закону с 1 февраля 2020 года в России будет вводиться платная регистрация всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).





Регистрацией смартфонов, а также ноутбуков и планшетов будут заниматься как производители и импортеры, так и сами покупатели. Стоимость регистрации составит на начальном этапе около 100 рублей.





Сотовые операторы получат предписание заблокировать все устройства, не прошедшие обязательную регистрацию.





АПН следит за развитием событий.



