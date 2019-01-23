Прощание с Героем

3 января после непродолжительной болезни ушёл из жизни Герой Советского Союза Николай Иванович Сечкин, уроженец Курской области, последний из 237 курян, удостоенных этого высокого звания во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Настоящий Герой, не придуманный и не ряженный.

Он родился 5 января 1925 года в деревне Обжи Дмитриевского уезда Курской губернии (ныне Хомутовского района) в крестьянской семье. Рано начал трудиться в селе, а когда фашисты в 1942 году оккупировали район, ушёл партизанить в соседние брянские леса, попал в отряд легендарного Сидора Артемьевича Ковпака. С 1943 года воевал в составе регулярных войск, отличился при форсировании реки Сож, за проявленный героизм был представлен к званию Героя, получил высшую солдатскую награду: медаль «За отвагу». Но звезда Героя всё – таки «нашла» его, но уже на украинской земле. Этого звания он был удостоен за проявленное мужество и героизм при форсировании реки Днепр. Звезду Героя и орден Ленина получал в Кремле из рук всесоюзного старосты М.И. Калинина. Затем ранение, учёба в Москве. Здесь и прошла его жизнь. Скромно, ненавязчиво, без претензий на блага и привилегии.

Не дожил Николай Иванович до своего 94–летия всего два дня. Ушёл из жизни ещё один непосредственный участник великого и героического подвига. В стране в живых из числа участников Великой отечественной войны теперь остался 91 герой Советского Союза. За точность не ручаюсь. В открытом доступе найти полный список не удалось. То ли их нет, то – ли запрятали так далеко, что несведущему человеку докопаться невозможно. На Яндексе в Википедии, надо отдать должное, отследили смерть Героя. А вот полного списка Героев Советского Союза так отыскать и не удалось. Дважды Герои все поимённо перечислены, а вот единожды разнесены по буквам алфавита, с указанием, их количества и отсылками к поиску дальнейшей информации. На букву С, с которой и начинается фамилия Николая Ивановича Сечкина, значится 1165 Героев, из них 19 Дважды Героев Советского Союза.

Похоронили Николая Ивановича Сечкина на Троекуровском кладбище со всеми воинскими почестями, в присутствии руководства Люблинского военкомата, муниципального образования Печатники, близких родственников и представителей Курского землячества, в работе которого Николай Иванович активно участвовал и где его любили за искренность, простоту и скромность. Он никогда ничем не кичился, никогда ничего не требовал, и никогда никого ни в чём не укорял. Хотя было кого и за что. Подумалось, что только скромные, непритязательные и могут быть настоящими Героями. Ибо, когда ты совершаешь подвиг или поступок, то думаешь не о себе и не о своей жизни, не о своём благе. Когда о своём, тогда это не подвиг- это, что – то другое.

Выступили военные, руководство Ассоциации городов воинской славы и Ассоциации Героев, земляки, сопроводили с почётным караулом, под звуки воинского оркестра, похоронили на Аллее Героев под залп оружейного салюта. Формально всё достойно. Служба Министерства Обороны сработала безукоризненно.

И всё же, не могу избавиться от чувства вины и стыда перед солдатом Отечества, его родственниками и знакомыми, перед фронтовиками, которые к счастью, ещё сохранились в живых. Говорят, что участников Великой Отечественной войны осталось в живых 12 тысяч. Всего 12 тысяч: в пересчёте на численность российского населения по 1 на 12200 человек, условно ими спасенных, защищённых, сохранённых. Стыдно за беспамятство и бесчувственность, за наше исковерканное сознание и исчезнувшую совесть.

Стыдно за то, что ни одно средство массовой информации не сообщило о смерти Героя, о времени и месте его захоронения, здесь в Москве, боюсь что в Курске и Хомутовке – тоже. Вы допускаете подобное в отношении актёра театра или кино. Самого, извините «задрыпанного» шоумена, в Москве провожают в последний путь с почестями «отца нации». На первом канале регулярно утром бегущая строка напоминает о дне рождения того или иного творца, или его прислуги, порою никакого отношения не имеющего ни к России, ни к её культуре или искусству. Вы когда – нибудь встречали в этой бегущей строке имя настоящего Героя. Маршалы и военноначальники иногда по большому блату попадают, а вот рядовые, настоящие Герои – никогда!!!

Что же такое с нами произошло, что актёр играющий героя, стал важнее, почётнее и достойнее настоящего Героя? Герой виртуальный подменил собой Героя реального. Того Героя, который действительно жертвует собой во имя общества, народа страны, в отличии героя виртуального, зашибающего неплохие бабки на престижном проекте. Например, как актёр Пашинин, главное действующее лицо в потрясающем фильме Грозовые ворота, перебежавший затем в реальной жизни на сторону бандеровцев воевать против донецких ополченцев.

Не пришли на похороны ни школьники, ни студенты, ни хвалёные волонтёры, что свидетельствует только об одном: они никак не были связаны с Героем, а если и участвовали в мероприятиях с ним, то формально. Ну ладно дети, юноши. Взрослые дяди , находящиеся при власти и во власти откупились нарядными венками. Ни мэрия Москвы, ни Префектура Юго – Восточного округа, не сочли возможным направить своих представителей, чтобы поклониться праху Героя. ИО Губернатора Курской области и его ИО Полпред в Москве отделались венком «От жителей Курской области». А могли бы и от себя лично, как и московские чиновники. Могли бы и Хомутовцы, при их известной бедности, найти возможность проявить соответствующие знаки внимания. Не обеднеет Федеральная казна, если каждому усопшему Герою будет венок от Президента России.

Дорога к Аллее Героев оказалась не близкой, расположена она на задворках кладбища. Какой- то смысл в таком его расположении администрация кладбища, наверное, закладывала? Может, чтобы каждый умерший Герой, таким образом, попрощался, со всеми, лежащими под вызывающе дорогими надгробиями, унёс с собой окончательное понимание во имя кого и во имя чего он совершал свой подвиг.

Саму Аллею Героев найти не трудно, её отличают от всех остальных троекуровских захоронений скромные деревянные солдатские кресты. Здесь покоится честь и совесть нации. Спите спокойно, дорогие Герои, вы свой долг перед Отечеством исполнили сполна. А те, что остались жить после вас, пусть думают над тем, кто их будет защищать!!!



