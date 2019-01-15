В России может появиться налог на выезд из страны

Российские предприниматели выступили с предложением ввести налог на выезд из страны в размере 500 рублей с каждого россиянина, покидающего страну, а также с иностранцев. Идея очередного побора содержится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", направленном в Госдуму, Совфед и Ростуризм. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.





Бизнесмены предлагают взимать налог каждый раз, когда гражданин России или иностранец будет покидать пределы нашей страны, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

Введение нового налога, по мнению инициаторов идеи, может принести туристической отрасли около 35 млрд рублей в год. Эти деньги могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры в России, из-за нехватки которой многие россияне предпочитают зарубежный отдых.





О том, кто и как будет заниматься контролем этих денежных потоков пока не сообщается.



