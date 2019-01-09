«Почта России» начинает взимать пошлину за покупки в зарубежных онлайн-магазинах

ФГУП «Почта России» получила право удаленно получать пошлины на товары, которые россияне приобретают в зарубежных онлайн-магазинах. О том, что 9 января стартовал пилотный проект сообщает газета «Коммерсант».





Пока неизвестно, на каких ритейлеров будут распространяться новые правила, но чиновники рассчитывают на то, что "к процессу постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка". Согласно новым правилам, оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя.





«Почта России» будет напрямую контактировать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС) для прямой отправки данных по каждому международному отправлению, включая персональные данные покупателя. ФГУП готовится учитывать и указывать общий вес, а также стоимость товаров, которые житель России приобрел за календарный месяц.





Оплачивать пошлину покупатель будет при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, все необходимые технические решения уже разработаны «Почтой России» совместно с ФТС.





Напомним читателям, что с 1 января 2019 года власти уменьшили беспошлинный порог, который теперь составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца. В том случае, если общая сумма товаров в течение календарного месяца превышает эту сумму или суммарный вес заказов больше 31 кг, покупатель по закону обязан будет заплатить 30% стоимости товара, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита.





С 2020 года порог будет снижен в очередной раз - до €200 и будет применяться уже непосредственно к каждой отдельной посылке.





Эксперты АПН не сомневаются в том, что новые полномочия «Почты России» сделают ФГУП абсолютным монополистом на рынке международных отправлений, а это неизбежно повлечет за собой рост цен на международную пересылку и дальнейшее ухудшение качества и скорости доставки.

АПН следит за развитием событий.



