Возможность войны

Эта статья написана как ответ на статью К. Крылова «Перемога. Три варианта», где обсуждаются перспективы войны России с Украиной и её возможные итоги. Крылов настроен пессимистично – он считает, что любые итоги подобной войны обернутся для России плохо. У меня иное мнение, и я хотел бы высказать его.

Здесь следует вкратце сказать о предпосылках, а затем ходе и результатах такой войны.

Предпосылки

(А)Украинизм это прежде всего интрига.Никакой положительной идеи за ним, собственно не стоит. Отсюда не следует ждать внутри него не только полноценных партий, полноценных конфессий, но и полноценных сословий и тейпов. Всё, что может породить украинство - это атаманщину, ложи, секты, олигархические магнатства и хунты. Кстати - и договороспособность их под вопросом.

(Б) Единство «Украины», как и безусловная западная поддержка дееспособного киевского режима - это чья-то теплая ламповая мечта. (Уж скорее вражеская.) Оно есть лишь на некоторый процент.

(В) Галицийцы, буковинцы, волыняне и так далее - это такие местные племена, порой отличия между ними не меньше чем между вологжанами и донцами. А даже и побольше. В Карпатороссии это особо заметно, местные славяне говорят почти по-хорватски, есть компактное проживание венгров и цыган. Мобилизация на донбасскую войну именно в западных регионах бывшей УССР сопровождалась актами массового недовольства, притом Галиция в этом лидировала.

(Г) Налицо ползучая экономическая разруха. Сельское хозяйство между Днестром и Кальмиусом лишь ограниченно нужно Евросоюзу, лишь отчасти способно поддерживаться киевским режимом - хотя может очень пригодиться РФ. Но желательно без посредников в Киеве, не так ли? Про обрабатывающую промышленность это можно сказать ещё более уверенно. Население оттуда потихоньку драпает на заработки, и немало драпает. Лояльность этого населения киевскому режиму в итоге вряд ли велика, особенно при возможности выбирать между Киевом и Москвой.

(Д) Крымско-донбасский кризис 2014 года поставил под вопрос вообще любую мелкую европейскую государственность, не то что эту. Вплоть до возрождения каталонского вопроса.

(Е) Войска киевского режима ограниченно боеспособны и уже понесли ряд серьезных поражений в Донбассе. Это не упразднить. В уважающей себя армии это вызывало бы желание устроить военный путч. Но, видимо, там такого уважения нет. А вот истощение арсеналов и энтузиазма наверное есть.

(Ж) Воинственность режима, бизнесов и общественности РФ - это конечно величина переменная, но совсем не нулевая. Как и своего рода воля к воссоединению с частями исторической Руси. Тем более, желание платить за некоторые вещи всё же есть.

Теперь о ходе войны, если она всё-таки случится.

(1) Несомненно, в любом случае войска киевского режима потерпят ряд поражений, и скорее всего границы подконтрольной этому режиму территории могут сократиться.

(2) Надо закладываться на территориальный распад этого режима (как минимум на рост влияния региональных атаманов), и возможно на его партийное переформатирование.

(3) Придется иметь в виду почти гарантированный дефолт данного режима и связанных с ним бизнесов в случае войны. Кстати, западных партнёров это тем более касается.

(4) Скорее всего, в Киеве установится некий новый режим, более зависимый от РФ. Не исключено территориальное расчленение бывшей УССР, если не де-юре, то де-факто. При этом - с разной степенью интеграции территорий с РФ.

(5) Если война всё-таки состоится, она станет легальной формой быстрой ликвидации ряда советских имуществ (старомодные танковые войска и войска ПВО ВСУ) и структур (бригады ВСУ есть правопреемники советских дивизий). Возможно, и не только этого. Например, нельзя исключать снос устаревшей сети межрегиональных границ ... Или утилизацию массы энтузиастов украинизма, включая советских, и даже современных РФ-овских.

(6) Прямого военного столкновения с ВС РФ, ВСУ в любом случае не выдержат, как и долгой войны с ЛДНР (хоть как-то поддерживаемой РФ) по настоящему. Будут делаться ИНТРИГАНСКИЕ попытки затягивания& локализации конфликта именно что с киевской стороны, возможно продолжение "минско-нормандского процесса".

(7) Реинтеграция Белоруссии означала бы чуть ли не мирное решение "украинского вопроса" поскольку геополитический охват бывшей УССР был бы куда полнее, да и теория "трёх народов" получила бы явную течь.

(8) Сдача результатов победы – это, конечно, возможное дело для слабого, зависимого режима (вспомним как Де Голль сдал уже выигранную Алжирскую войну), но ведь режим, армия, деловые круги и массы РФ это не одно и то же... И к тому же - Днестровскую победу ведь режим РФ не слил?

(9) Кстати об этом: почему то не вспоминается приднестровский вопрос. Сдать эту территорию в своё время было можно, но разве её сдали? Не очень сдали ведь и бывшую МССР. Кстати, неблаговидные шаги киевского режима в этом направлении могут слишком легко превратиться в casus belli , и поэтому там почти ничего не происходит. Между тем, ШАНСЫ Бессарабии ("Молдавии") на выход к морю и к Дунаю были блокированы сталинской границей, отдававшей эти выходы (порой речь о паре верст, в одном месте полверсты) в пользу УССР. ПМР тоже могла бы иметь выход к морю.

(10) Снова становятся актуальными областная автономия Волыни, и отдельно Галиции, а также Слобожанщины, Буковины и Гуцульщины (Карпатороссии). Возможно, также Лемковины, выделенной из Галиции. И да, Одессчины. Эти решения, к несчастью, крайне мало подготовлялись во внутренней России. Между тем, этнокультурные предпосылки такой автономизации областей есть. Найдутся и экономические. А конфликт сможет актуализировать подобные идеи. Забывать эти возможности нельзя никак.

В завершение скажу, что обсуждение возможности и хода конфликта между Москвой и Киевом проходит во внутренней России ещё крайне недостаточно. Публика в РФ, даже деловая, порой совершенно не представляет себе реалий и возможностей происходящего.