 

Расходы на автономный российский интернет составят 134 млрд рублей в год

Реализация поправок к законам "О связи" и "Об информации", известных как проект "суверенного российского интернета" обойдется бюджету в 25 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсант". Эта сумма не учитывает компенсаций, которые потребуется выплатить операторам связи в случае нарушений работы сети. В связи с этим правительство намеревается предусмотреть их в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, а это около 134 млрд рублей в год, утверждают источники газеты.

Авторы статьи считают, что законопроект содержит в себе технически невыполнимые задачи: документ «по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая». По словам экспертов, коллапс сотовых операторов будет неизбежным, так как они и без того нагружены обязательствами и регуляторным давлением, включая «закон Яровой» и указ об отмене роуминга на территории нашей страны.

Напомним читателям, что проект об автономном российском сегменте интернета был внесен в Госдуму 14 декабря. Парламентарии объяснили свою идею потенциальной угрозой со стороны США.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
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