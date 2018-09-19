Российские чиновники и силовики получат свою сотовую сеть

К 2024 году на территории Российской Федерации будет создана беспроводная сеть для чиновников и представителей силовых структур. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на текст принятой правительством программы «Цифровая экономика».





Известно, что новая сотовая сеть будет работать по технологии LTE-450. Абонентские устройства и передатчики смогут работать в режиме рации, а также передавать видеоматериалы.





Стоит отметить, что частоты диапазона 450 МГц принадлежат компании Tele2. Именно она планирует участвовать в проекте создания новой сети, о чем сейчас ведутся активные переговоры.





По информации издания, стоимость создания LTE-сети для чиновников и силовиков обойдется бюджету в сумму не менее 73 млрд рублей.





АПН следит за развитием событий.



