И вновь продолжается бой

В очередной раз отдельные политически озабоченные граждане пытаются организовывать митинги протеста «против реконструкции Кунцево» – уже после решения Верховного Суда , которое, казалось бы, должно было поставить точку в этом споре.





Но нет, не поставило.





Митинг против застройки 48 и 47 кварталов Кунцево собрал рекордно низкую аудиторию – не более ста человек, но, зато, со всей Москвы. Сколько среди них было собственно жителей района – никому толком не известно. Но мобилизация общемосковских активистов, которые съезжались на митинг, кажется, из последних сил была очевидна.





В качестве последнего аргумента участники применили даже звукоусиливающую аппаратуру – поорав в окна соседних домов своё "Баба яга против".





Однако, всё это уже давно перестало заводить жителей домов, находящихся не в самом лучшем техническом состоянии. Вот как выглядит лестница одного из домов, против замены которого новостройками компании ПИК выступают мелкие межрайонные политтехнологи.

Вполне очевидно, что на организаторов и участников этих протестов чем дальше, тем сильнее жители таких домов смотрят как на совершенно посторонних, желающих поучаствовать в чужих проблемах… но исключительно к личной выгоде.





На спаде протестной активности, конечно, сказалось и то, что представители компании- застройщика активно работали по информированию граждан о своих реальных, а не выдуманных интриганами планах.





Хороший пример другим организаторам строительства. Возможно, если бы все они действовали подобным образом, общая протестная активность против строек в Москве радикально бы снизилась.





Впрочем, как и вчера – сотня человек со всего города – яркий аргумент за то, что стройка не вызывает у жителей района Кунцева каких-либо возражений.





И только для тех, кому главным вопросом являются митинги как таковые, а не строительство – бой всё продолжается и продолжается. Протестовать как на работу ходить – не это ли их задача?





Но сердцу в груди уже от этого не столько тревожно, сколько смешно.